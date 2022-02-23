https://uz.sputniknews.ru/20220223/v-uzbekistane-poyavyatsya-sobstvennye-zaryadnye-ustroystva-dlya-elektromobiley-22924318.html
В Узбекистане появятся собственные зарядные устройства для электромобилей
В Узбекистане появятся собственные зарядные устройства для электромобилей
Сколько электроэнергии смогут вырабатывать зарядные устройства, которые разрабатывают ученые в Узбекистане – в Минэнерго поделились деталями.
2022-02-23T14:26+0500
2022-02-23T14:26+0500
2022-02-23T14:26+0500
общество
электромобиль
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Специалисты Национального научно-исследовательского института возобновляемых источников энергии при Минэнерго занимаются разработкой скоростных зарядных устройств для электромобилей на основе использования солнечной энергии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Новые установки для электрокаров появятся во всех регионах страны. Они будут работать параллельно с общей электросетью, накапливая энергию через солнечные фотоэлектрические станции.Они также позволят сэкономить природный газ и сократить выбросы вредных веществ в атмосферу. Каждая подобная установка сможет ежегодно вырабатывать 32 тыс кВт*ч электроэнергии – этого хватит на зарядку 950 электромобилей.Узбекистан пока не занимается производством электромобилей. Машины в страну только импортируют. Однако в декабре 2020 года правительство заявляло о планах перевести компанию "Узавтопром" на выпуск исключительно электромобилей.Читайте также:Нужны ли электромобили водителям в Узбекистане – детальный обзор >>Импорт электромобилей в Узбекистане увеличился в семь раз >>
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электромобиль, узбекистан
В Узбекистане появятся собственные зарядные устройства для электромобилей
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Сколько электроэнергии смогут вырабатывать зарядные устройства, которые разрабатывают ученые в Узбекистане – в Минэнерго поделились деталями.
ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik.
Специалисты Национального научно-исследовательского института возобновляемых источников энергии при Минэнерго занимаются разработкой скоростных зарядных устройств для электромобилей на основе использования солнечной энергии. Об этом сообщили
в пресс-службе ведомства.
Новые установки для электрокаров появятся во всех регионах страны. Они будут работать параллельно с общей электросетью, накапливая энергию через солнечные фотоэлектрические станции.
Они также позволят сэкономить природный газ и сократить выбросы вредных веществ в атмосферу. Каждая подобная установка сможет ежегодно вырабатывать 32 тыс кВт*ч электроэнергии – этого хватит на зарядку 950 электромобилей.
Узбекистан пока не занимается производством электромобилей. Машины в страну только импортируют. Однако в декабре 2020 года правительство заявляло о планах перевести компанию "Узавтопром" на выпуск исключительно электромобилей.
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