https://uz.sputniknews.ru/20220224/chinovnitsa-iz-ssha-pereputala-ukrainu-s-vengriey--video-22946586.html

Чиновница из США перепутала Украину с Венгрией — видео

Чиновница из США перепутала Украину с Венгрией — видео

Курьез случился на еженедельной пресс-конференции во время рассказа Пелоси о российской угрозе странам Восточной Европы

2022-02-24T13:58+0500

2022-02-24T13:58+0500

2022-02-24T13:58+0500

в мире

сша

пресс-конференция

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ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси перепутала страны и сообщила об окруженной российскими войсками Венгрии. Курьез случился на еженедельной пресс-конференции во время рассказа Пелоси о российской угрозе странам Восточной Европы.Об этом передает Sputnik Ближнее зарубежье.Описывая геополитическую ситуацию на востоке Европы, она назвала Украину Венгрией. Ранее президент США Джо Байден дважды оговорился, назвав Афганистан сначала Украиной, а потом Ираком. Это произошло, когда он в очередной раз рассказывал о правильности своего решения вывести войска из страны после 20-летней военной кампании.Читайте также:Британцы ненавидят Россию: эксперт о переговорах Лаврова и Трасс — видеоПочему "Конгресс интеллигенции" всегда против России

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