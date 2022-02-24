Чиновница из США перепутала Украину с Венгрией — видео
Спикер палаты представителей США перепутала страны во время еженедельной пресс-конференции.
ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси перепутала страны и сообщила об окруженной российскими войсками Венгрии. Курьез случился на еженедельной пресс-конференции во время рассказа Пелоси о российской угрозе странам Восточной Европы.
Об этом передает Sputnik Ближнее зарубежье.
Описывая геополитическую ситуацию на востоке Европы, она назвала Украину Венгрией.
"Если вы посмотрите на карту и увидите Венгрию, как она окружена. Россия, Белоруссия, Крым, который они захватили, и который все еще представляет угрозу для Украины. Вы потом увидите Польшу, Румынию и все эти страны, в которых наблюдается влияние России", — сказала Пелоси.
Ранее президент США Джо Байден дважды оговорился, назвав Афганистан сначала Украиной, а потом Ираком.
Это произошло, когда он в очередной раз рассказывал о правильности своего решения вывести войска из страны после 20-летней военной кампании.
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