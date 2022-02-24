https://uz.sputniknews.ru/20220224/ne-lovis-rybka-ni-bolshaya-ni-malenkaya--novyy-moratoriy-v-uzbekistane-22944459.html
Не ловись, рыбка, ни большая, ни маленькая — новый мораторий в Узбекистане
Не ловись, рыбка, ни большая, ни маленькая — новый мораторий в Узбекистане
Айдар-Арнасайскую систему озер реорганизуют, появится новый инвестор, а также на определенный период в водохранилище запретят вылавливать рыбу.
2022-02-24T12:23+0500
2022-02-24T12:23+0500
2022-02-24T12:23+0500
экономика
рыба
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ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. По постановлению президента ГУП "Дирекцию Айдар-Арнасайской системы озер" государственного налогового комитета реорганизуют в общество с ограниченной ответственностью "Айдар-Арнасайская система озер" при учредительстве Министерства водного хозяйства.В течение четырех месяцев определят инвестора, которому передадут организацию в доверительное управление. При этом инвестор должен принять обязательства в 2022-2026 годы:На сегодняшний день 45% озерной системы или 179 тысяч га земли не сдано в аренду. Объемы вылова рыбы из года в год снижаются, по сравнению с 2017 годом данный показатель снизился вдвое.Наряду с увеличением случаев незаконной охоты и ловли, недостаточно развита инженерно-коммуникационная инфраструктура для развития сафари, эко - и других видов туризма.С целью увеличения количества рыбы в водоемах Айдар-Арнасайской озерной системы создадут инкубационные цеха для выращивания мальков рыб. Кроме того, внедрение интенсивных технологий по уходу за рыбой позволит увеличить и объемы экспорта.Планируют также развивать любительское и спортивное рыболовства. С целью привлечения туристов построят объекты инфраструктуры: для пляжного и водного туризма, гостиничные комплексы, торговые, развлекательные и туристические объекты, оборудуют озера, прогулочные тропы и т.д.В Узбекистане с 1 февраля физическим лицам разрешено разводить рыбу в своих домохозяйствах в качестве самозанятых. Собственникам этих домохозяйств ставки земельного налога и налога на имущество установлены в размере 50%.Кроме того, с 1 февраля 2022 года по 1 января 2025-го субъектам по производству инвентаря, технологий и перерабатывающего оборудования (у которых свыше 80% прибыли формируется за счет этой деятельности) ставки по налогу на прибыль, земельному, имущественному налогам с юрлиц, а также налогу за пользование водными ресурсами уменьшены на 50%.Читайте также:Узбекистан возьмется за экотуризм: первые на очереди — Арнасайские озераС каким продуктом полезнее всего есть рыбу
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рыба
Не ловись, рыбка, ни большая, ни маленькая — новый мораторий в Узбекистане
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Айдар-Арнасайскую систему озер реорганизуют, появится новый инвестор, а также на определенный период в водохранилище запретят вылавливать рыбу.
ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik.
По постановлению
президента ГУП "Дирекцию Айдар-Арнасайской системы озер" государственного налогового комитета реорганизуют в общество с ограниченной ответственностью "Айдар-Арнасайская система озер" при учредительстве Министерства водного хозяйства.
В течение четырех месяцев определят инвестора, которому передадут организацию в доверительное управление. При этом инвестор должен принять обязательства в 2022-2026 годы:
вложить не менее 30 млн долларов;
увеличить количество личинок рыбы до 15-20 млн штук в год;
довести ежегодный объем производства рыбы до 15 тысяч тонн.
На сегодняшний день 45% озерной системы или 179 тысяч га земли не сдано в аренду. Объемы вылова рыбы из года в год снижаются, по сравнению с 2017 годом данный показатель снизился вдвое.
Наряду с увеличением случаев незаконной охоты и ловли, недостаточно развита инженерно-коммуникационная инфраструктура для развития сафари, эко - и других видов туризма.
С целью увеличения количества рыбы в водоемах Айдар-Арнасайской озерной системы создадут инкубационные цеха для выращивания мальков рыб. Кроме того, внедрение интенсивных технологий по уходу за рыбой позволит увеличить и объемы экспорта.
Объявлен годичный мораторий на вылов рыбы в Арнасайском водохранилище Айдаро-Арнасайской системы озер. Рыбалка строго запрещена, а сети и охотничье оружие будут изыматься.
Планируют также развивать любительское и спортивное рыболовства. С целью привлечения туристов построят объекты инфраструктуры: для пляжного и водного туризма, гостиничные комплексы, торговые, развлекательные и туристические объекты, оборудуют озера, прогулочные тропы и т.д.
В Узбекистане с 1 февраля физическим лицам разрешено разводить рыбу в своих домохозяйствах в качестве самозанятых. Собственникам этих домохозяйств ставки земельного налога и налога на имущество установлены в размере 50%.
Кроме того, с 1 февраля 2022 года по 1 января 2025-го субъектам по производству инвентаря, технологий и перерабатывающего оборудования (у которых свыше 80% прибыли формируется за счет этой деятельности) ставки по налогу на прибыль, земельному, имущественному налогам с юрлиц, а также налогу за пользование водными ресурсами уменьшены на 50%.