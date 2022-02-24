https://uz.sputniknews.ru/20220224/posolstvo-uzbekistana-na-ukraine-obratilos-k-grajdanam-22949716.html

Посольство Узбекистана на Украине обратилось к гражданам

Посольство Узбекистана на Украине обратилось к гражданам

Посольство республике на Украине экстренно обратилось к согражданам в связи с обострением обстановки.

2022-02-24T13:20+0500

2022-02-24T13:20+0500

2022-02-24T13:28+0500

обострение в донбассе

узбекистан

посольство

украина

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ТАШКЕНТ, 24 фев – Sputnik. В связи с обострением ситуации на Украине, посольство Узбекистана в этой стране опубликовало официальное обращение к соотечественникам.По мере согласования возможных маршрутов эвакуации с третьими странами, посольство опубликует дополнительную информацию на своем сайте и в социальных сетях.Всех граждан, желающих покинуть Украину, просят прислать свои паспортные данные на электронную почту посольства для формирования списков на эвакуацию. Связаться с посольством просят и в случае возникновения дополнительных вопросов и сложностей.Списки на эвакуацию своих граждан составляет и посольство Казахстана.Президент России Владимир Путин в экстренном обращении к нации объявил о начале военной операции на востоке Украины. Такое решение принято после просьбы о помощи от руководства ЛНР и ДНР. Как подчеркнул президент, Россия не собирается захватывать власть в стране, но стремится к демилитаризации Украины.Ранее Россия официально признала суверенитет Донецкой и Луганской народных республик и подписала с ними договоры о дружбе и взаимопомощи. Об этом Путин объявил 21 февраля во время обращения к нации.Что сейчас происходит в Донбассе и вокруг негоСообщается об обстрелах и боях на линии соприкосновения, главы ЛНР и ДНР попросили Путина признать независимость республик. При этом российские власти сообщили, что на территорию страны пытались проникнуть диверсионные группы из Украины – пограничникам и военным удалось уничтожить две БМП украинской армии, а также пятерых нарушителей, еще одного взяли в плен.Обострение ситуации в ДонбассеСитуация в ДНР и ЛНР накалилась до предела вечером 18 февраля. Главы самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик заявили о временной эвакуации граждан в Ростовскую область.Также в республиках объявлена всеобщая мобилизация.Читайте также:Россия призывает другие страны признать ДНР и ЛНР — МИД"Это шаг к началу глобальной ядерной войны" – эксперт о заявлении Киева

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узбекистан, посольство, украина