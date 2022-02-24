https://uz.sputniknews.ru/20220224/povodov-dlya-bespokoystva-net--mid-uzbekistana--22962731.html

"Поводов для беспокойства нет" — МИД Узбекистана

"Поводов для беспокойства нет" — МИД Узбекистана

Узбекистанский МИД обратился к соотечественникам, находящимся в граничащих с Украиной регионах России. По данным дипведомства, оснований для беспокойства нет.

2022-02-24T18:53+0500

2022-02-24T18:53+0500

2022-02-24T18:53+0500

обострение в донбассе

мид узбекистана

соотечественники

украина

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ТАШКЕНТ, 24 фев – Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана успокоило сограждан, находящихся в граничащих с Украиной регионах России, заявив об отсутствии поводов для беспокойства. Сообщение дипломатического ведомства опубликовано в Telegram-канале официального представителя МИД Юсупа Кабулжанова.По его данным, посольство республики в Москве, а также генеральное консульство в Ростове-на-Дону находятся в тесном и постоянном контакте с соответствующими министерствами и ведомствами Российской Федерации.Кабулжанов отметил, что для граждан Узбекистана открыты горячие линии посольства в Москве и генконсульства в Ростове-на-Дону.Ранее посольство республики в Киеве заявило о разработке плана эвакуации и списка граждан, желающих покинуть территорию Украины. По данным дипмиссии, прорабатываются маршруты выезда и место вылета с учетом закрытия воздушного пространства Украины.Сам же узбекистанский авиаперевозчик Uzbekistan Airways отменил регулярные рейсы в украинскую столицу с 27 по 2 марта. Утром в четверг президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, где ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме.Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в республиках вооруженными силами России.

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мид узбекистана, соотечественники, украина