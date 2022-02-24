https://uz.sputniknews.ru/20220224/uzbekistan-airways-otmenila-reysy-v-kiev-22949126.html
Uzbekistan Airways отменила рейсы в Киев
Uzbekistan Airways отменила рейсы в Киев
О ситуации с полетами из Узбекистана на Украину читайте в материале.
2022-02-24T13:39+0500
2022-02-24T13:39+0500
2022-02-24T13:39+0500
общество
киев
рейсы
украина
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ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Uzbekistan Airways отменила рейсы в столицу Украины, Киев.Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.Регулярные рейсы HY-3731/3732 Ташкент-Киев-Ташкент, запланированные на 27 февраля и 2 марта 2022 года отменяют. Пассажиры могут вернуть себе полную стоимость билета по месту его приобретения или бесплатно перебронировать на любую свободную дату после возобновления полетов. Uzbekistan Airways дополнительно оповестит пассажиров о любых изменениях в расписании.Отмена рейсов произошла в связи с закрытием воздушного пространства Украины для полетов гражданских воздушных судов. До этого сегодня уже самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший из Намангана в российский Краснодар, развернулся, не завершив полет. Лайнер направился обратно в аэропорт вылета из-за закрытия воздушного пространства над Ростовской областью.Президент России Владимир Путин ранее объявил о специальной военной операции в Донбассе.В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Видео: как Путин объявил о начале военной операции в Донбассе >>По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Российский лидер призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в четверг постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.Обстановка в ДонбассеВ последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику.Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы.Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Читайте также:Готовит ли Киев военное вторжение на Донбасс — видеоКиев официально утвердил режим полицейской диктатурыЗапад отказался от Украины: что дальше?
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киев, рейсы, украина
Uzbekistan Airways отменила рейсы в Киев
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О ситуации с рейсами на Украину читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Uzbekistan Airways отменила рейсы в столицу Украины, Киев.
Об этом сообщили
в пресс-службе авиакомпании.
Регулярные рейсы HY-3731/3732 Ташкент-Киев-Ташкент, запланированные на 27 февраля и 2 марта 2022 года отменяют.
Пассажиры могут вернуть себе полную стоимость билета по месту его приобретения или бесплатно перебронировать на любую свободную дату после возобновления полетов.
Uzbekistan Airways дополнительно оповестит пассажиров о любых изменениях в расписании.
Отмена рейсов произошла в связи с закрытием воздушного пространства Украины для полетов гражданских воздушных судов.
До этого сегодня уже самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший из Намангана в российский Краснодар, развернулся
, не завершив полет. Лайнер направился обратно в аэропорт вылета из-за закрытия воздушного пространства над Ростовской областью.
Президент России Владимир Путин ранее объявил о специальной военной операции в Донбассе.
В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".
По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Российский лидер призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в четверг постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Обстановка в Донбассе
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику.
Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы.
Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.