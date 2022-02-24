https://uz.sputniknews.ru/20220224/uzbekistan-airways-otmenila-reysy-v-kiev-22949126.html

Uzbekistan Airways отменила рейсы в Киев

Uzbekistan Airways отменила рейсы в Киев

О ситуации с полетами из Узбекистана на Украину читайте в материале.

2022-02-24T13:39+0500

2022-02-24T13:39+0500

2022-02-24T13:39+0500

общество

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рейсы

украина

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ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Uzbekistan Airways отменила рейсы в столицу Украины, Киев.Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.Регулярные рейсы HY-3731/3732 Ташкент-Киев-Ташкент, запланированные на 27 февраля и 2 марта 2022 года отменяют. Пассажиры могут вернуть себе полную стоимость билета по месту его приобретения или бесплатно перебронировать на любую свободную дату после возобновления полетов. Uzbekistan Airways дополнительно оповестит пассажиров о любых изменениях в расписании.Отмена рейсов произошла в связи с закрытием воздушного пространства Украины для полетов гражданских воздушных судов. До этого сегодня уже самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший из Намангана в российский Краснодар, развернулся, не завершив полет. Лайнер направился обратно в аэропорт вылета из-за закрытия воздушного пространства над Ростовской областью.Президент России Владимир Путин ранее объявил о специальной военной операции в Донбассе.В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Видео: как Путин объявил о начале военной операции в Донбассе >>По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Российский лидер призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в четверг постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.Обстановка в ДонбассеВ последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику.Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы.Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Читайте также:Готовит ли Киев военное вторжение на Донбасс — видеоКиев официально утвердил режим полицейской диктатурыЗапад отказался от Украины: что дальше?

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киев, рейсы, украина