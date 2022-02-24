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Uzbekistan Airways отменила рейсы в Киев
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220224/uzbekistan-airways-otmenila-reysy-v-kiev-22949126.html
Uzbekistan Airways отменила рейсы в Киев
Uzbekistan Airways отменила рейсы в Киев
О ситуации с полетами из Узбекистана на Украину читайте в материале.
2022-02-24T13:39+0500
2022-02-24T13:39+0500
общество
киев
рейсы
украина
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ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Uzbekistan Airways отменила рейсы в столицу Украины, Киев.Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.Регулярные рейсы HY-3731/3732 Ташкент-Киев-Ташкент, запланированные на 27 февраля и 2 марта 2022 года отменяют. Пассажиры могут вернуть себе полную стоимость билета по месту его приобретения или бесплатно перебронировать на любую свободную дату после возобновления полетов. Uzbekistan Airways дополнительно оповестит пассажиров о любых изменениях в расписании.Отмена рейсов произошла в связи с закрытием воздушного пространства Украины для полетов гражданских воздушных судов. До этого сегодня уже самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший из Намангана в российский Краснодар, развернулся, не завершив полет. Лайнер направился обратно в аэропорт вылета из-за закрытия воздушного пространства над Ростовской областью.Президент России Владимир Путин ранее объявил о специальной военной операции в Донбассе.В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Видео: как Путин объявил о начале военной операции в Донбассе &gt;&gt;По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Российский лидер призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в четверг постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.Обстановка в ДонбассеВ последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику.Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы.Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Читайте также:Готовит ли Киев военное вторжение на Донбасс — видеоКиев официально утвердил режим полицейской диктатурыЗапад отказался от Украины: что дальше?
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киев, рейсы, украина

Uzbekistan Airways отменила рейсы в Киев

13:39 24.02.2022
© Sputnik / Виталий АньковПокупка авиабилета
Покупка авиабилета - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.02.2022
© Sputnik / Виталий Аньков
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О ситуации с рейсами на Украину читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Uzbekistan Airways отменила рейсы в столицу Украины, Киев.
Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Регулярные рейсы HY-3731/3732 Ташкент-Киев-Ташкент, запланированные на 27 февраля и 2 марта 2022 года отменяют.
Пассажиры могут вернуть себе полную стоимость билета по месту его приобретения или бесплатно перебронировать на любую свободную дату после возобновления полетов.
Uzbekistan Airways дополнительно оповестит пассажиров о любых изменениях в расписании.
Отмена рейсов произошла в связи с закрытием воздушного пространства Украины для полетов гражданских воздушных судов.
До этого сегодня уже самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший из Намангана в российский Краснодар, развернулся, не завершив полет. Лайнер направился обратно в аэропорт вылета из-за закрытия воздушного пространства над Ростовской областью.
Президент России Владимир Путин ранее объявил о специальной военной операции в Донбассе.
В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".
Видео: как Путин объявил о начале военной операции в Донбассе >>
По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Российский лидер призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в четверг постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Обстановка в Донбассе

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику.
Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы.
Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
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