https://uz.sputniknews.ru/20220224/rossiya-kupila-odin-iz-gosbankov-uzbekistana-summa-sdelki-uje-izvestna-22937504.html
Россия купила один из госбанков Узбекистана: сумма сделки уже известна
Россия купила один из госбанков Узбекистана: сумма сделки уже известна
Речь идет об Узагроэкспортбанке. Сумма сделки уже раскрыта. Подробности — в материале.
2022-02-24T10:31+0500
2022-02-24T10:31+0500
2022-02-24T10:32+0500
совкомбанк
экономика
сделка
акции
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ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Российский Совкомбанк полностью выкупил Узагроэкспортбанк. Известно, что обе стороны уже подписали договор о приобретении Совкомбанком 100% акций Узагроэкспортбанка. Сумма сделки составила 4 миллиона долларов.Как отметил первый зампредседателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский, российская сторона уже несколько лет успешно сотрудничает с крупнейшими предприятиями Узбекистана.В узбекском агентстве, в свою очередь, сообщили, что в конкурсе участвовали еще три претендента, кроме Совкомбанка.Однако именно предложения Совкомбанка отвечают всем необходимым требованиям. Консультантом при приватизации Узагроэкспортбанка выступила компания Grant Thornton, а оценка была произведена KPMG. Узагроэкспортбанк действует с 2017-го и специализируется на кредитовании предприятий агропромышленного комплекса республики. Он полностью принадлежал хокимияту Ташкента.Совкомбанк — универсальный банк, занимавший на 1 октября 10-е место среди российских банков по объему активов.Читайте также:
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совкомбанк, сделка, акции
Россия купила один из госбанков Узбекистана: сумма сделки уже известна
10:31 24.02.2022 (обновлено: 10:32 24.02.2022) Подписаться на
Совкомбанк купил 100% акций Узагроэкспортбанка. Все подробности — в материале.
ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Российский Совкомбанк полностью выкупил Узагроэкспортбанк.
"Совкомбанк победил в публичном конкурсе по приватизации АКБ "Узагроэкспортбанк", организованном Агентством по управлению государственными активами Узбекистана (АУГА)", — говорится в сообщении.
Известно, что обе стороны уже подписали договор о приобретении Совкомбанком 100% акций Узагроэкспортбанка. Сумма сделки составила 4 миллиона долларов.
Как отметил первый зампредседателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский, российская сторона уже несколько лет успешно сотрудничает с крупнейшими предприятиями Узбекистана.
"Ранее мы работали с узбекскими контрагентами из нашего московского офиса. Полагаем, что наличие банка в Узбекистане позволит нам стать ближе к действующим и новым клиентам и даст возможность еще лучше обслуживать их, отслеживая и учитывая их потребности непосредственно в Узбекистане", — добавил Хотимский.
В узбекском агентстве, в свою очередь, сообщили, что в конкурсе участвовали еще три претендента, кроме Совкомбанка.
Однако именно предложения Совкомбанка отвечают всем необходимым требованиям.
"Среди поступивших предложений Совкомбанк отвечает требованиям как претендент, непосредственно занимающийся банковской деятельностью, способный привнести не только иностранные инвестиции в страну, но также и опыт иностранного банка, современные финансовые продукты и услуги", — добавили в агентстве.
Консультантом при приватизации Узагроэкспортбанка выступила компания Grant Thornton, а оценка была произведена KPMG.
Узагроэкспортбанк действует с 2017-го и специализируется на кредитовании предприятий агропромышленного комплекса республики. Он полностью принадлежал хокимияту Ташкента.
Совкомбанк — универсальный банк, занимавший на 1 октября 10-е место среди российских банков по объему активов.