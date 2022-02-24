https://uz.sputniknews.ru/20220224/rossiya-kupila-odin-iz-gosbankov-uzbekistana-summa-sdelki-uje-izvestna-22937504.html

Россия купила один из госбанков Узбекистана: сумма сделки уже известна

Россия купила один из госбанков Узбекистана: сумма сделки уже известна

Речь идет об Узагроэкспортбанке. Сумма сделки уже раскрыта. Подробности — в материале.

2022-02-24T10:31+0500

2022-02-24T10:31+0500

2022-02-24T10:32+0500

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сделка

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ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Российский Совкомбанк полностью выкупил Узагроэкспортбанк. Известно, что обе стороны уже подписали договор о приобретении Совкомбанком 100% акций Узагроэкспортбанка. Сумма сделки составила 4 миллиона долларов.Как отметил первый зампредседателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский, российская сторона уже несколько лет успешно сотрудничает с крупнейшими предприятиями Узбекистана.В узбекском агентстве, в свою очередь, сообщили, что в конкурсе участвовали еще три претендента, кроме Совкомбанка.Однако именно предложения Совкомбанка отвечают всем необходимым требованиям. Консультантом при приватизации Узагроэкспортбанка выступила компания Grant Thornton, а оценка была произведена KPMG. Узагроэкспортбанк действует с 2017-го и специализируется на кредитовании предприятий агропромышленного комплекса республики. Он полностью принадлежал хокимияту Ташкента.Совкомбанк — универсальный банк, занимавший на 1 октября 10-е место среди российских банков по объему активов.Читайте также:

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совкомбанк, сделка, акции