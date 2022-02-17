https://uz.sputniknews.ru/20220217/uzbekistantsy-stali-chasche-pokupat-inostrannuyu-valyutu-22802989.html

Узбекистанцы стали чаще покупать иностранную валюту

Узбекистанцы стали чаще покупать иностранную валюту

Сколько в Узбекистан перевели иностранной валюты и как много отправили за границу, читайте в материале.

2022-02-17T16:25+0500

2022-02-17T16:25+0500

2022-02-17T16:25+0500

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ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. За январь 2022 года в Узбекистан перевели $506,1 млн. Это на $79 млн (+18%) больше чем за январь прошлого года. Такими данными поделился Центральный банк.Из Узбекистана в том же месяце отправили $127,6 млн. Это больше чем за аналогичный период прошлого года на $17 млн (+26%), следует из данных ЦБ.В январе 2022-го граждане купили больше иностранной валюты по сравнению с январем 2021 года на $44 млн (+11%) до $464,2 млн.По расчетам Центрального банка, общий объем денежных переводов в Узбекистан из-за рубежа за год увеличился на 0,3% — до 6,027 миллиарда долларов, объем переводов за рубеж — до 1,198 миллиарда долларов (+5,6%).Россия по-прежнему занимает первое место в трансфертных переводах физических лиц в Узбекистане. В 2020-м объем переводов в республику составил 4,344 миллиарда долларов (-6,4%), в обратном направлении — 309,2 миллиона долларов (-11%).Ранее российские банки запустили функцию перевода денег в страны СНГ по номеру телефона.С 11 октября для трудовых мигрантов открылась возможность отправлять в кредит переводы из России домой. "Занять" иностранцы смогут 5-15 тысяч рублей. Первое время проценты начисляться не будут.Читайте также:"Я ни копейки не положил в карман" - хоким ТашкентаКак искоренить хищение государственных средств

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валюта, валютные операции, узбекистанцы