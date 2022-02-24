https://uz.sputniknews.ru/20220224/uzbekskie-avialinii-otmenili-reysy-v-neskolko-gorodov-rossii-22964268.html

Узбекские авиалинии отменили рейсы в несколько городов России

Узбекские авиалинии отменили рейсы в несколько городов России

Самолеты из Узбекистана не будут летать туда уже с завтрашнего дня. Отменены также полеты, запланированные на 27 февраля, 1 и 2 марта.

2022-02-24T19:41+0500

2022-02-24T19:41+0500

2022-02-24T19:41+0500

общество

узбекские авиалинии

рейсы

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 24 фев – Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways отменила рейсы в два российский города — Ростов-на-Дону и Краснодар, сообщается на сайте авиаперевозчика.Самолеты не будут летать туда уже с завтрашнего дня. Отменены также полеты, запланированные на 27 февраля, 1 и 2 марта. В частности, это коснется рейсов:Как отмечается, решение об этом принято в связи с временным приостановлением работы международных аэропортов в этих городах.В четверг утром в связи с запретом использования южного воздушного пространства, введенным авиационными властями России, были отменены все рейсы из ростовского аэропорта "Платов".Сегодня уже самолет узбекистанской авиакомпании, следовавший из Намангана в российский Краснодар, развернулся, не завершив полет. Лайнер направился обратно в аэропорт вылета из-за закрытия воздушного пространства над Ростовской областью.Также сегодня Uzbekistan Airways отменила рейсы в столицу Украины, Киев. Отмена рейсов произошла в связи с закрытием воздушного пространства Украины для полетов гражданских воздушных судов.Президент РФ Владимир Путин в четверг утром сообщил о решении начать специальную военную операцию в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

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узбекские авиалинии, рейсы, самолет, узбекистан