https://uz.sputniknews.ru/20220224/uzbekskie-avialinii-otmenili-reysy-v-neskolko-gorodov-rossii-22964268.html
Узбекские авиалинии отменили рейсы в несколько городов России
Узбекские авиалинии отменили рейсы в несколько городов России
Самолеты из Узбекистана не будут летать туда уже с завтрашнего дня. Отменены также полеты, запланированные на 27 февраля, 1 и 2 марта.
2022-02-24T19:41+0500
2022-02-24T19:41+0500
2022-02-24T19:41+0500
общество
узбекские авиалинии
рейсы
самолет
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/0d/14964265_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_b2db8c3ce9a431a834c995b1870d5a1f.jpg
ТАШКЕНТ, 24 фев – Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways отменила рейсы в два российский города — Ростов-на-Дону и Краснодар, сообщается на сайте авиаперевозчика.Самолеты не будут летать туда уже с завтрашнего дня. Отменены также полеты, запланированные на 27 февраля, 1 и 2 марта. В частности, это коснется рейсов:Как отмечается, решение об этом принято в связи с временным приостановлением работы международных аэропортов в этих городах.В четверг утром в связи с запретом использования южного воздушного пространства, введенным авиационными властями России, были отменены все рейсы из ростовского аэропорта "Платов".Сегодня уже самолет узбекистанской авиакомпании, следовавший из Намангана в российский Краснодар, развернулся, не завершив полет. Лайнер направился обратно в аэропорт вылета из-за закрытия воздушного пространства над Ростовской областью.Также сегодня Uzbekistan Airways отменила рейсы в столицу Украины, Киев. Отмена рейсов произошла в связи с закрытием воздушного пространства Украины для полетов гражданских воздушных судов.Президент РФ Владимир Путин в четверг утром сообщил о решении начать специальную военную операцию в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/0d/14964265_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_506b8c534b7c988e3d1effb21e20f10f.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекские авиалинии, рейсы, самолет, узбекистан
Узбекские авиалинии отменили рейсы в несколько городов России
Подписаться на
Самолеты из Узбекистана не будут летать туда уже с завтрашнего дня. Отменены также полеты, запланированные на 27 февраля, 1 и 2 марта.
ТАШКЕНТ, 24 фев – Sputnik.
Авиакомпания Uzbekistan Airways отменила рейсы в два российский города — Ростов-на-Дону и Краснодар, сообщается
на сайте авиаперевозчика.
Самолеты не будут летать туда уже с завтрашнего дня. Отменены также полеты, запланированные на 27 февраля, 1 и 2 марта. В частности, это коснется рейсов:
HY-9647/9648 – 25, 27 февраля и 2 марта по маршруту Ташкент—Ростов-на-Дону—Ташкент;
HY-9687/9688 – 27 февраля и 1 марта по маршруту Ташкент—Краснодар—Ташкент;
HY-3687/3688 - 2 марта по маршруту Ташкент—Краснодар—Ташкент.
Как отмечается, решение об этом принято в связи с временным приостановлением работы международных аэропортов в этих городах.
“Пассажиры отмененных рейсов имеют право на возврат полной стоимости билета по месту его приобретения или бесплатное перебронирование на любую свободную дату после возобновления полетов”, — говорится в сообщении.
В четверг утром в связи с запретом использования южного воздушного пространства, введенным авиационными властями России, были отменены все рейсы из ростовского аэропорта "Платов".
Сегодня уже самолет узбекистанской авиакомпании, следовавший из Намангана в российский Краснодар, развернулся
, не завершив полет. Лайнер направился обратно в аэропорт вылета из-за закрытия воздушного пространства над Ростовской областью.
Также сегодня Uzbekistan Airways отменила
рейсы в столицу Украины, Киев. Отмена рейсов произошла в связи с закрытием воздушного пространства Украины для полетов гражданских воздушных судов.
Президент РФ Владимир Путин в четверг утром сообщил о решении начать специальную военную операцию в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".
Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.