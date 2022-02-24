https://uz.sputniknews.ru/20220224/v-kakix-stranax-uzbekistan-zakupal-avtomobili-22952617.html
В каких странах Узбекистан закупал автомобили
В каких странах Узбекистан закупал автомобили
Госкомстат опубликовал статистику импорта автомобилей в январе 2022 года.
2022-02-24T15:01+0500
2022-02-24T15:01+0500
2022-02-24T15:01+0500
общество
автомобили
статистика
госкомстат
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 24 фев – Sputnik. Государственный комитет по статистике Узбекистана опубликовал данные по импорту легковых автомобилей в январе 2022 года.По данным Госкомстата, наибольшее число автомобилей закуплено в Китае – 1 781 автомобиль. На втором месте Корея – 1 136. Замыкает тройку лидеров Россия – 85 авто. Меньше всего автомобилей – всего 1 – закуплено в Великобритании.Напомним, на днях президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил снизить пошлины на импорт автомобилей вдвое – с 30% до 15%. Сниженные импортные пошлины распространяются только на новые автомобили, с момента выпуска которых прошло не более одного года на момент пересечения таможенной границы Узбекистана.Импорт автотранспорта в Узбекистане до недавнего времени облагался пошлинами и акцизами в размере от 70% до 120% от стоимости автомобиля (импорт автомобилей из стран СНГ облагался только акцизами).В результате на автомобильном рынке республики доминировала продукция автопредприятия UzAuto Motors.С 1 августа 2020 года был отменен акциз на ввоз в Узбекистан новых легковых и грузовых авто, коммерческого автотранспорта. Тогда же был введен и утилизационный сбор на легковые автомобили, трактора, спец- и дорожную технику, ввозимую и производимую в республике.Читайте также:Как Узбекистан реформирует свой автопром до конца 2022 года >>UzAuto Motors наращивает производство >>
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автомобили, статистика, госкомстат, узбекистан
В каких странах Узбекистан закупал автомобили
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Госкомстат опубликовал статистику импорта автомобилей в январе 2022 года.
ТАШКЕНТ, 24 фев – Sputnik. Государственный комитет по статистике Узбекистана опубликовал данные по импорту легковых автомобилей в январе 2022 года.
По данным Госкомстата, наибольшее число автомобилей закуплено в Китае – 1 781 автомобиль. На втором месте Корея – 1 136. Замыкает тройку лидеров Россия – 85 авто. Меньше всего автомобилей – всего 1 – закуплено в Великобритании.
Статистика импорта легковых автомобилей в январе 2022 г.
Китай – 1 781 шт.
Корея – 1 136 шт.
Россия – 85 шт.
США – 10 шт.
Казахстан – 7 шт.
Япония – 4 шт.
Турция – 3 шт.
Германия – 3 шт.
Оман – 3 шт.
ОАЭ – 2 шт.
Эстония – 2 шт.
Великобритания – 1 шт
Напомним, на днях президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил снизить пошлины на импорт автомобилей вдвое – с 30% до 15%. Сниженные импортные пошлины распространяются только на новые автомобили, с момента выпуска которых прошло не более одного года на момент пересечения таможенной границы Узбекистана.
Импорт автотранспорта в Узбекистане до недавнего времени облагался пошлинами и акцизами в размере от 70% до 120% от стоимости автомобиля (импорт автомобилей из стран СНГ облагался только акцизами).
В результате на автомобильном рынке республики доминировала продукция автопредприятия UzAuto Motors.
С 1 августа 2020 года был отменен акциз на ввоз в Узбекистан новых легковых и грузовых авто, коммерческого автотранспорта. Тогда же был введен и утилизационный сбор на легковые автомобили, трактора, спец- и дорожную технику, ввозимую и производимую в республике.