https://uz.sputniknews.ru/20220224/v-kakix-stranax-uzbekistan-zakupal-avtomobili-22952617.html

В каких странах Узбекистан закупал автомобили

В каких странах Узбекистан закупал автомобили

Госкомстат опубликовал статистику импорта автомобилей в январе 2022 года.

2022-02-24T15:01+0500

2022-02-24T15:01+0500

2022-02-24T15:01+0500

общество

автомобили

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госкомстат

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 24 фев – Sputnik. Государственный комитет по статистике Узбекистана опубликовал данные по импорту легковых автомобилей в январе 2022 года.По данным Госкомстата, наибольшее число автомобилей закуплено в Китае – 1 781 автомобиль. На втором месте Корея – 1 136. Замыкает тройку лидеров Россия – 85 авто. Меньше всего автомобилей – всего 1 – закуплено в Великобритании.Напомним, на днях президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил снизить пошлины на импорт автомобилей вдвое – с 30% до 15%. Сниженные импортные пошлины распространяются только на новые автомобили, с момента выпуска которых прошло не более одного года на момент пересечения таможенной границы Узбекистана.Импорт автотранспорта в Узбекистане до недавнего времени облагался пошлинами и акцизами в размере от 70% до 120% от стоимости автомобиля (импорт автомобилей из стран СНГ облагался только акцизами).В результате на автомобильном рынке республики доминировала продукция автопредприятия UzAuto Motors.С 1 августа 2020 года был отменен акциз на ввоз в Узбекистан новых легковых и грузовых авто, коммерческого автотранспорта. Тогда же был введен и утилизационный сбор на легковые автомобили, трактора, спец- и дорожную технику, ввозимую и производимую в республике.Читайте также:Как Узбекистан реформирует свой автопром до конца 2022 года >>UzAuto Motors наращивает производство >>

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автомобили, статистика, госкомстат, узбекистан