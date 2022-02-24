https://uz.sputniknews.ru/20220224/v-uzbekistane-obyavlen-ocherednoy-prizyv-22947807.html
В Узбекистане объявлен очередной призыв
В Узбекистане объявлен очередной призыв
Президент подписал постановление, определяющее сроки весеннего призыва и демобилизации.
2022-02-24T12:52+0500
2022-02-24T12:52+0500
2022-02-24T12:52+0500
общество
призыв в армию
постановление
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ТАШКЕНТ, 24 фев – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление об очередном воинском призыве."Призвать в марте – апреле 2022 года на срочную военную службу граждан Республики Узбекистан призывного возраста, не имеющих права на отсрочку и освобождение от призыва", - гласит постановление.В эти же сроки военнослужащие, чей срок службы подошел к концу, будут уволены в резерв Вооруженных сил.Напомним: в сентябре 2019-го президент подписал закон, в соответствии с которым был введен новый порядок призыва в армию. Изменения коснулись срока прохождения военной службы - он составил 12 месяцев для все граждан, независимо от уровня образования и должности. Ранее некоторые офицеры имели возможность пройти срочную службу в течение девяти месяцев.Читайте также: Помним и ценим - в Ташкенте возложили цветы к Дню защитника Отечества
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MIA „Rosiya Segodnya“
призыв в армию, постановление
В Узбекистане объявлен очередной призыв
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Президент подписал постановление, определяющее сроки весеннего призыва и демобилизации.
ТАШКЕНТ, 24 фев – Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление
об очередном воинском призыве.
"Призвать в марте – апреле 2022 года на срочную военную службу граждан Республики Узбекистан призывного возраста, не имеющих права на отсрочку и освобождение от призыва", - гласит постановление.
В эти же сроки военнослужащие, чей срок службы подошел к концу, будут уволены в резерв Вооруженных сил.
Напомним: в сентябре 2019-го президент подписал закон, в соответствии с которым был введен
новый порядок призыва в армию. Изменения коснулись срока прохождения военной службы - он составил 12 месяцев для все граждан, независимо от уровня образования и должности. Ранее некоторые офицеры имели возможность пройти срочную службу в течение девяти месяцев.