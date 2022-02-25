https://uz.sputniknews.ru/20220225/denatsifikatsiya--eto-i-est-osvobojdenie-ukrainy-22986464.html

Денацификация – это и есть освобождение Украины

Денацификация – это и есть освобождение Украины

Целью специальной военной операции на Украине президент России Владимир Путин обозначил демилитаризацию и денацификацию.

2022-02-25T18:32+0500

2022-02-25T18:32+0500

2022-02-25T18:32+0500

обострение в донбассе

украина

владимир путин

освобождение

операция

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ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik, Владимир Скачко. Операция продолжается, и сколько она продлится, не берется предсказать никто. Ведь Россия взяла курс на то, чтобы проводить ее с минимально возможными человеческими жертвами. А многие украинские части используют тактику террористов – прячутся сами и прячут свои огневые точки среди жилых кварталов, и выкуривание их оттуда может привести к смертям мирного населения. Забывать пролитую кровь двум братским народам придется нелегко и долго.Владимир Путин также назвал эту операцию вынужденной. И вынудили ее проводить именно нынешние украинские власти. Не только тем, что лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к России за военной помощью, так как украинские военные усилили провокации против республик. Путин изначально заявил, что операция направлена не против народа Украины, а против неонацистской хунты, которая взяла страну и людей в заложники. Следовательно, происходящее вполне можно назвать операцией освобождения и спасения. Не только ЛДНР, но и всей Украины.В результате антиконституционного военного переворота ровно 8 лет назад, 22 февраля 2014 года, началось масштабное переформатирование страны в АнтиРоссию, в которой должно было быть уничтожено все, что составляло суть прежней Украины: мирное сосуществование и дружба между народами, память о прежнем общем и славном прошлом, нравственность, вера, русский язык, традиции, духовность.Аналогия с постнацистской Германией тут почти полная, если сравнивать слова и дела правящего украинского режима. Президент Владимир Зеленский, сразу обратившись к украинскому народу, пафосно и пространно заявил: "Вам говорят, что мы нацисты. Но разве может поддерживать нацизм народ, который за победу над нацизмом отдал больше восьми миллионов жизней? Как могу быть нацистом я? Расскажите об этом моему деду. Который прошел всю войну в пехоте Советской армии. А умер полковником в независимой Украине".Красиво сказано? Бесспорно. Даже памятью деда, который в Великую Отечественную войну воевал на фронтах под командованием маршала Георгия Жукова, спекульнул и уместно прикрылся.Но подлость, фарисейство и цинизм этих слов в том, что буквально днем ранее правительство Украины приняло решение о выходе страны из соглашения "Об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств-участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов".На том основании, что это-де нецелесообразно в связи с "вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины". Но 23 февраля-то никакой "агрессии" еще не было…А сам этот документ был принят 3 сентября 2011 года в Душанбе и ратифицирован 18 апреля 2013 года на Украине. Он предусматривал обязательства стран-подписантов осуществлять мероприятия по сохранению памяти о погибших военнослужащих, содержанию и обустройству воинских захоронений и воинских памятников. Кроме того, участники соглашения обязаны продолжать поисковую работу, обеспечивать захоронение погибших военнослужащих с воинскими почестями, организовывать освещение фактов о бессмертном подвиге народов государств-участников СНГ.А знать действительно есть что. По всей Украине целенаправленно и системно были уничтожены все памятники Георгию Жукову. Под видом декоммунизации и деколонизации приступили к демонтажу и уничтожению всех памятников воинам Великой Отечественной войны, а сам этот термин был запрещен и выведен из обихода под страхом тюремного наказания.За ношение георгиевской ленточки даже в День Победы 9 мая можно получить срок. А сам этот праздник на Украине, как известно, законодательно переименован в День победы над нацизмом во Второй мировой войне, и победу предложено праздновать на день раньше — в так называемый День памяти и примирения.Украинские неонацисты каждый год в День Победы устраивали акции устрашения против граждан Украины, выходящих на марш Бессмертного полка, который новоявленные поклонники Гитлера призывают официально назвать "Смертным полком" и забыть.И не просто забывают, а издеваются, надругаются над памятью и памятниками.Буквально на днях в Киеве приступили к уничтожению мемориального комплекса погибшим героям, который расположен на пересечении улиц Героев обороны Киева и Генерала Родимцева, защищавшего Киев в 1941 году. У бронзовой фигуры молодого солдата с винтовкой, прижимающего к груди колоски, на месте братской могилы сбили и разбили все мемориальные доски и их осколками вымостили разбитую брусчатку:При этом ранее правящие неонацисты фактически взяли в заложники прах Героя Советского Союза Николая Кузнецова и генерала армии-освободителя Киева от гитлеровцев Николая Ватутина, похороненных во Львове и Киеве. Их останки официально хотят продать в Россию или обменять на содержащихся в российских тюрьмах украинских террористов (!).Уже в этом году харьковские неонацисты предложили провести по всей стране "деватутинизацию" – уничтожение памятников и мемориальных досок, переименование улиц и площадей, посвященных памяти Ватутина.Проводить же все это предлагалось в рамках узаконенной декоммунизации, а точнее – банальной, но жесткой и тотальной дерусификации – освобождении от любого российского влияния. От запрета использования русского языка во всех сферах, кроме личного быта, до надругательства над символами и общей памятью.Русские и украинцы живут в одном государстве и имеют равные права, как записано в Конституции. Но только в этом году русский язык, повторяю, был фактически окончательно и бесповоротно вытеснен из СМИ и сфер образования и культуры, начались увольнения учителей даже за разговоры на русском во время школьных перемен, а сам Зеленский, ранее обратившись к жителям ЛНР и ДНР, открыто призвал: чувствуете себе русскими – валите в Россию и освободите украинскую землю…Именно от этого и должна освободить Украину предложенная Путиным денацификация. Но как? Этот вопрос, увы, остается открытым – так просто неонацисты не сдадутся, а метастазы русофобии уже поразили весь украинский организм.Читайте также:Преступления властей Украины против мирных жителейЖители Харьковской области встречают российские войска — видео

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украина, владимир путин, освобождение, операция