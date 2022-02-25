https://uz.sputniknews.ru/20220225/jiteli-xarkovskoy-oblasti-vstrechayut-rossiyskie-voyska--video-22972729.html

Жители Харьковской области встречают российские войска — видео

Жители Харьковской области встречают российские войска — видео

О том, как встретили российские танки на Украине, читайте в материале.

2022-02-25T11:03+0500

2022-02-25T11:03+0500

2022-02-25T11:03+0500

обострение в донбассе

украина

жители

танки

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ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Жители Украины ярко отреагировали на проход колонны российских войск в Харьковской области.Местные харьковчане шутливо говорили друг другу: "Соляру у них купить бы!" "Все улыбаемся! И машем!" "Главное, чтоб назад наши не пришли!"Об этом сообщает Sputnik Грузия.Россия в ночь на четверг начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что это решение ставит целью демилитаризацию и денацификацию Украины. Путин также заявил, что одна из целей операции — предать суду тех, кто "совершил многочисленные преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России".Ранее Россия официально признала суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Об этом Путин объявил 21 февраля во время обращения к нации.Читайте также:Преступления властей Украины против мирных жителейРоссийская спецоперация на Украине: цель – демилитаризацияКак Узбекистан будет вывозить своих граждан с Украины

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украина, жители, танки