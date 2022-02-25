Жители Харьковской области встречают российские войска — видео
© Sputnik / Григорий Сысоев/
О том, как встретили российские танки на Украине, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Жители Украины ярко отреагировали на проход колонны российских войск в Харьковской области.
Местные харьковчане шутливо говорили друг другу:
"Соляру у них купить бы!"
"Все улыбаемся! И машем!"
"Главное, чтоб назад наши не пришли!"
Об этом сообщает Sputnik Грузия.
Россия в ночь на четверг начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что это решение ставит целью демилитаризацию и денацификацию Украины. Путин также заявил, что одна из целей операции — предать суду тех, кто "совершил многочисленные преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России".
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