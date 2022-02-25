https://uz.sputniknews.ru/20220225/kak-uzbekistan-budet-vyvozit-svoix-grajdan-s-ukrainy-22969086.html

Как Узбекистан будет вывозить своих граждан с Украины

Как Узбекистан будет вывозить своих граждан с Украины

План уже есть. Подробнее о том, с чем обратился МИД к гражданам — в материале.

2022-02-25T08:58+0500

2022-02-25T08:58+0500

2022-02-25T08:58+0500

узбекистан

украина

обострение в донбассе

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ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Власти Узбекистана намерены вывозить сограждан с Украины через соседние с ней страны. Сейчас посольство республики в Киеве разрабатывает план эвакуации. "Прорабатываются маршруты выезда и место последующего вылета для этих целей, в первую очередь соседние страны", — сообщили в МИД.По последним данным, на украинской территории в настоящее время находится около 4,3 тысячи узбекистанцев. Граждан республики среди пострадавших нет.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Утром в четверг президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. Военная операция России в Донбассе: главное — видео >>В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны России подчеркнуло, что вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В ведомстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Читайте также:

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