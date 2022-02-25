https://uz.sputniknews.ru/20220225/ne-xochesh-volshebnoe-moloko-sposob-borby-s-covid-3--volshebnaya-tabletka-22975223.html
В Мининноваций раскрыли секрет "волшебного" молока против COVID-19
В Мининноваций раскрыли секрет "волшебного" молока против COVID-19
Вакцинированные коровы, "волшебное" молоко: какой способ борьбы с COVID-19 узбекские ученые придумали на этот раз? Ответы - в материале.
2022-02-25T11:49+0500
2022-02-25T11:49+0500
2022-02-25T11:52+0500
общество
молоко
коронавирус covid-19
таблетки
корова
ученые
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ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. В Министерстве инновационного развития Узбекистана поделились подробностями создания молока против коронавируса.В ближайшем будущем узбекистанские ученые собираются выпускать таблетки и спреи с разными вкусами для полости рта для профилактики COVID-19.Проектом по получению иммунного молока против вируса SARS-CoV-2 занимается Международный центр молекулярной аллергологии при Министерстве инновационного развития РУз и Венским медицинским университетом в Австрии. "Нашим ученым удалось получить иммунное молоко от коровы, вакцинированной китайско-узбекской вакциной ZF-UZ-VAC2001. Оно способно предотвратить связывание вируса SARS-CoV-2 с рецептором АПФ-2 клетки человека, что снижает вероятность проникновения вируса в клетки и его размножения. Иммунное молоко и продукты из него надо использовать в производственных масштабах", — сообщили в пресс-службе Мининноваций.На данный момент китайско-узбекской вакциной ZF-UZ-VAC2001 полностью привили 31 чистокровных симментальских племенных коров, а также коров голштинской породы, завезенных из Австрии и Германии.Полученное антиковидное молоко можно и нужно применять для массовой пассивной иммунизации населения, добавили в министерстве.Помимо иммунного молока, скоро будут выпускать рассасывающиеся таблетки из полученного сырья, а также спреи со вкусом ванили, мяты, лимона для полости рта. Иммунное молоко и молочные продукты рекомендуют для промышленного производства.Учитывая исследования ученых Harvard Medical School, доказавших, что концентрат IgG иммуноглобулинов коров устойчив к перевариванию в желудке человека с сохранением специфической связывающей и нейтрализующей активности, полученный продукт не нуждается в дополнительном приеме антацидных средств или внесении его в кишечнорастворимые капсулы.Ранее исследователи из Узбекистана рассказали в статье, размещенной на электронном портале научных статей, что теперь "волшебные" коровы дают "волшебное" молоко. Ученые создали молоко для профилактики коронавируса. Молоко с антителами к COVID-19 получили от коров и коз, вакцинированных узбекско-китайской вакциной ZF-UZ-VAC2001.Читайте также:В Узбекистан доставили партию "Спутника Лайт" – фото
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молоко, коронавирус covid-19, таблетки, корова, ученые
В Мининноваций раскрыли секрет "волшебного" молока против COVID-19
11:49 25.02.2022 (обновлено: 11:52 25.02.2022) Подписаться на
Вакцинированные коровы, "волшебное" молоко: какой способ борьбы с COVID-19 узбекские ученые придумали на этот раз? Ответы — в обзоре.
ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. В Министерстве инновационного развития Узбекистана поделились подробностями создания молока против коронавируса.
В ближайшем будущем узбекистанские ученые собираются выпускать таблетки и спреи с разными вкусами для полости рта для профилактики COVID-19.
Проектом по получению иммунного молока против вируса SARS-CoV-2 занимается Международный центр молекулярной аллергологии при Министерстве инновационного развития РУз и Венским медицинским университетом в Австрии.
"Нашим у
ченым удалось получить иммунное молоко от коровы, вакцинированной китайско-узбекской вакциной ZF-UZ-VAC2001. Оно способно предотвратить связывание вируса SARS-CoV-2 с рецептором АПФ-2 клетки человека, что снижает вероятность проникновения вируса в клетки и его размножения. Иммунное молоко и продукты из него надо использовать в производственных масштабах", — сообщили
в пресс-службе Мининноваций.
На данный момент китайско-узбекской вакциной ZF-UZ-VAC2001 полностью привили 31 чистокровных симментальских племенных коров, а также коров голштинской породы, завезенных из Австрии и Германии.
"Исследователи выяснили, что наибольшее количество нейтрализующих антител против вируса SARS-CoV-2 находится в молозиве коров, которых вакцинировали китайско-узбекской вакциной ZF-UZ-VAC2001 во время беременности. В конце января коровы стали телиться. Таким образом, удалось получить опытные образцы иммунного молозива и молока для следующих лабораторных экспериментов", — объяснили в Мининноваций.
Полученное антиковидное молоко можно и нужно применять для массовой пассивной иммунизации населения, добавили в министерстве.
Помимо иммунного молока, скоро будут выпускать рассасывающиеся таблетки из полученного сырья, а также спреи со вкусом ванили, мяты, лимона для полости рта. Иммунное молоко и молочные продукты рекомендуют для промышленного производства.
Учитывая исследования ученых Harvard Medical School, доказавших, что концентрат IgG иммуноглобулинов коров устойчив к перевариванию в желудке человека с сохранением специфической связывающей и нейтрализующей активности, полученный продукт не нуждается в дополнительном приеме антацидных средств или внесении его в кишечнорастворимые капсулы.
Ранее исследователи из Узбекистана рассказали
в статье, размещенной на электронном портале научных статей, что теперь "волшебные" коровы дают "волшебное" молоко. Ученые создали молоко для профилактики коронавируса. Молоко с антителами к COVID-19 получили от коров и коз, вакцинированных узбекско-китайской вакциной ZF-UZ-VAC2001.