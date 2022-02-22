https://uz.sputniknews.ru/20220222/popey-moloko-uzbekskie-uchenye-predlojili-novyy-sposob-borby-s-covid-22899589.html

"Попей молоко": узбекские ученые предложили новый способ борьбы с COVID

"Попей молоко": узбекские ученые предложили новый способ борьбы с COVID

Исследователи рассказали, что теперь "волшебные" коровы дают "волшебное" молоко. Подробности — в материале.

2022-02-22T13:02+0500

2022-02-22T13:02+0500

2022-02-22T13:02+0500

общество

молоко

узбекистан

ученые

корова

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ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Ученые из Узбекистана создали молоко для профилактики коронавируса. Молоко с антителами к COVID-19 получили от коров и коз, вакцинированных узбекско-китайской вакциной ZF-UZ-VAC2001.Об этом сообщается в статье, размещенной на электронном портале научных статей и препринтов по биологии.Исследователи заметили, что у женщин, вакцинированных или переболевших COVID-19, в грудном молоке находятся антитела к SARS-CoV-2. Ученые выдвинули гипотезу, что для иммунизации населения можно использовать молоко привитых от COVID-19 коз и коров.Ученые провели эксперимент: привили вакциной ZF-UZ-VAC2001 от коронавируса коз и коров. И в результате получили молоко с нейтрализующими антителами против SARS-CoV-2.В ходе эксперимента животные получили три дозы вакцины ZF-UZ-VAC2001. Спустя две недели после первой дозы в сыворотке обнаружились антитела к коронавирусу. Эксперименты на клеточных культурах открыли, что антитела успешно нейтрализуют SARS-CoV-2: в сыворотке крови эффективность достигала 100%, в молоке — 40%.По мнению ученых, полученное молоко можно использовать для массовой пассивной иммунизации населения.Концепцию и результаты исследования подали на получение патента в агентство по интеллектуальной собственности при министерстве юстиции Узбекистана.Ранее сотрудники Центра геномики и биоинформатики Академии наук Узбекистана разработали съедобную вакцину против коронавируса. В лаборатории вырастили саженцы помидоров. В клетку растения ввели коронавирус путем клонирования. После того как пациент съедает "вакцинированный помидор", он попадает в организм человека и из клеток помидора выделяются антитела. Антитела вырабатываются, если съесть такой томат без варки.Исследователи разных стран активно экспериментируют со съедобными вакцинами. В России и Канаде разрабатываются препараты на основе молочных и овсяных продуктов. Клинические испытания таких вакцин также завершены.Напомним, что в Узбекистане проводится активная прививочная кампания. Гражданам дается на выбор четыре препарата: российский "Спутник V", узбекско-китайский ZF-UZ-VAC 2001, шведско-британский AstraZeneca и американская Moderna.Читайте также:В Узбекистан доставили партию "Спутника Лайт" – фотоГде лечат COVID-19 в Ташкенте — адреса поликлиник

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молоко, узбекистан, ученые, корова