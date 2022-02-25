https://uz.sputniknews.ru/20220225/rossiyu-isklyuchili-iz-soveta-evropy-reaktsiya-sovfeda-22992084.html
Россию исключили из Совета Европы: реакция Совфеда
Россию исключили из Совета Европы: реакция Совфеда
Российские власти не сильно обеспокоены решением исключить страну из Совета Европы, но требуют вернуть 32 млн евро.
2022-02-25T22:00+0500
2022-02-25T22:00+0500
2022-02-25T22:00+0500
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ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. Реакция российских властей на исключение страны из членства в Совете Европы оказалась несколько не такой, как рассчитывали на Западе.Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил в пятницу, что Кабинет министров Совета Европы решил исключить Россию из рядов организации.На что первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил в интервью РИА Новости, что это не сильно расстроит российские власти."Мы жили до этого, не тужили, проживем (без членства в СЕ)", - сказал депутат.Джабаров отметил, что с 1996 года Россия не была участником этой международной организации. И потребовал от европейских министров вернуть его стране членские взносы."Ежегодный взнос России в бюджет Совета Европы - 32,5 миллиона евро. Уважаемый Совет Европы, если я правильно помню, взносы выплачивался в начале года. Поэтому будьте любезны, проявите порядочность и верните российский взнос за текущий год. Все по-честному!" - написал сенатор в своем Telegram-канале.Такое решение западных политиков является реакцией на спецоперацию России в защиту жителей Донбасса.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику.Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Утром в четверг президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины.Военная операция России в Донбассе: главное — видео >>В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны России подчеркнуло, что вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация.В ведомстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Читайте также:Российская спецоперация на Украине: цель – демилитаризация >>Как неонацизм и Украина стали синонимами — видео >>
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европа, совет федерации федерального собрания рф
Россию исключили из Совета Европы: реакция Совфеда
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Российские власти не сильно обеспокоены решением исключить страну из Совета Европы, но требуют вернуть 32 млн евро.
ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. Реакция российских властей на исключение страны из членства в Совете Европы оказалась несколько не такой, как рассчитывали на Западе.
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил в пятницу, что Кабинет министров Совета Европы решил исключить Россию из рядов организации.
На что первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил в интервью РИА Новости
, что это не сильно расстроит российские власти.
"Мы жили до этого, не тужили, проживем (без членства в СЕ)", - сказал депутат.
Джабаров отметил, что с 1996 года Россия не была участником этой международной организации. И потребовал от европейских министров вернуть его стране членские взносы.
"Ежегодный взнос России в бюджет Совета Европы - 32,5 миллиона евро. Уважаемый Совет Европы, если я правильно помню, взносы выплачивался в начале года. Поэтому будьте любезны, проявите порядочность и верните российский взнос за текущий год. Все по-честному!" - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Такое решение западных политиков является реакцией на спецоперацию России в защиту жителей Донбасса.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику.
Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Утром в четверг президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины.
В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны России подчеркнуло, что вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация.
В ведомстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.