https://uz.sputniknews.ru/20220225/uzbekistan-priglasil-strany-eaes-na-dva-mejdunarodnyx-foruma-22981693.html

Узбекистан пригласил страны ЕАЭС на два международных форума

Узбекистан пригласил страны ЕАЭС на два международных форума

Где и когда они пройдут, читайте в материале.

2022-02-25T14:57+0500

2022-02-25T14:57+0500

2022-02-25T15:09+0500

в мире

узбекистан

еаэс

форум

ташкент

премьер-министр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/19/22982397_0:179:3007:1870_1920x0_80_0_0_f7a45622a265f88f4d722216cf7afafb.jpg

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в пятницу пригласил участников из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) весной на два международных форума в Ташкент. Инвестиционный форум состоится 24-26 марта, выставка "Иннопром Центральная Азия" пройдет 25-27 апреля.Арипов в пятницу принимает участие в расширенном заседании Евразийского межправительственного совета в Нур-Султане."С учётом отраслевой специализации предприятий и реализуемых в союзе инвестиционных проектов, в целях обсуждения перспективных инвестиционных проектов и вопросов расширения промышленной кооперации в Узбекистане состоятся два крупных международных мероприятия", – сказал премьер-министр.Он уточнил, что в Ташкенте 24-26 марта организуют международный инвестиционный форум, а 25-26 апреля – международную выставку "Иннопром Центральная Азия". Ранее премьер России Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Нур-Султане заявил, что страны ЕАЭС остаются вместе при любых обстоятельствах. По его словам, тот факт, что заседание Евразийского межправительственного совета состоялось — лучшее подтверждение тому, что при любых обстоятельствах страны вместе и сообща стремятся укреплять сотрудничество, несмотря на внешнее давление и попытки Запада разобщить.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику.Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Утром в четверг президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины.Военная операция России в Донбассе: главное — видео >>В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны России подчеркнуло, что вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация.В ведомстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Страны Запада в ответ на специальную военную операцию по демилитаризации Украины обещают России новые жесткие санкции.Ранее Россия официально признала суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Об этом Путин объявил 21 февраля во время обращения к нации.Читайте также:Мишустин оценил, будут ли страны ЕАЭС вместе, несмотря на давление ЗападаУкраина почти создала грязную ядерную бомбу

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, еаэс, форум, ташкент, премьер-министр