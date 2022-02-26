https://uz.sputniknews.ru/20220226/mirziyoev-vyrazil-nadejdu-na-skoreyshee-uregulirovanie-situatsii-v-ukraine-22998440.html

Мирзиёев выразил надежду на скорейшее урегулирование ситуации в Украине

Мирзиёев выразил надежду на скорейшее урегулирование ситуации в Украине

Глава Узбекистана отметил, что страна занимает взвешенную, нейтральную позицию по этому вопросу.

2022-02-26T17:01+0500

2022-02-26T17:01+0500

2022-02-26T17:11+0500

политика

шавкат мирзиёев

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 25 фев – Sputnik. Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов обнародовал подробности телефонного разговора Путина и Мирзиёева, состоявшегося накануне.В ходе беседы узбекистанский лидер выразил надежду на скорейшее нахождение сторонами взаимоприемлемых путей урегулирования ситуации и недопущение ее дальнейшей эскалации. По словам Мирзиёева, споры и разногласия необходимо решать только на основании норм международного права.Глава республики также отметил, что Узбекистан занимает взвешенную, нейтральную позицию по этому вопросу. По данным пресс-службы Кремля, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выразил Владимиру Путину понимание предпринимаемых с российской стороны действий в связи с проведением военной операции для защиты Донбасса. Два дня в Киеве, которые изменят мир >>Утром 24 февраля Россия начала проводить военную операцию по демилитаризации Украины. Во время телеобращения к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".Как отметил российский лидер, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Президент призвал украинских военных не выполнять преступных приказов местной власти. Он рекомендовал им сложить оружие и идти домой.Позже в Министерстве обороны РФ подчеркнули, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины. Согласно информации госструктуры, высокоточные средства выводят из строя только военную инфраструктуру, а гражданскому населению ничего не угрожает.В Минобороны уточнили, что уже 25 февраля из строя было выведено 118 украинских военных объектов, а также взята под контроль Чернобыльская АЭС. Кроме того, подавлены украинские средства ПВО и выведена из строя инфраструктура военных авиабаз.Читайте также:Как санкции Запада скажутся на России и странах ближнего зарубежья >>"Мы снова спасаем Европу": Мухин о военной операции на Украине >>

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шавкат мирзиёев, владимир путин