https://uz.sputniknews.ru/20220226/predprinimatelyam-tashkenta-sdadut-v-arendu-avtobusnye-ostanovki-22994165.html

Предпринимателям Ташкента сдадут в аренду автобусные остановки

Предпринимателям Ташкента сдадут в аренду автобусные остановки

Все объекты разработают в едином дизайне. При их строительстве будут использованы легкие конструкции.

2022-02-26T11:02+0500

2022-02-26T11:02+0500

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общество

остановки

автобусы

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ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. В столице местные власти сдадут в аренду предпринимателям 280 автобусных остановок для их последующего обустройства на основе типовых проектов."Предусмотрено до конца 2022 года выставить на аукцион 280 автобусных остановок в Ташкенте для обустройства их на основе разработанных типовых проектов", - сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.Все остановки разработают в едином дизайне. При их строительстве будут использованы легкие конструкции. Участки для остановок планируется реализовывать через открытые электронные торги.В Ташкенте автобусные остановки не соответствуют нормам — исследование >>При этом предпринимателей обязуют организовать на остановках Wi-Fi, установить маршрутные табло, отображающие время прибытия автобусов. К тому же арендаторы должны будут следить за исправностью оборудования, а также за порядком.Отмечается, что на территории остановок не будет торговых палаток и точек оказания услуг. Однако здесь разрешат размещать рекламные баннеры и прочие аппараты по продаже товаров.Помимо этого, все остановки будут адаптированы под условия, необходимые для инвалидов. Читайте также:В Узбекистане внедрят интеллектуальные системы управления движением транспорта >>В Ташкенте появится метробус >>

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остановки, автобусы