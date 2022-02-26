https://uz.sputniknews.ru/20220226/predprinimatelyam-tashkenta-sdadut-v-arendu-avtobusnye-ostanovki-22994165.html
Предпринимателям Ташкента сдадут в аренду автобусные остановки
Предпринимателям Ташкента сдадут в аренду автобусные остановки
Все объекты разработают в едином дизайне. При их строительстве будут использованы легкие конструкции.
2022-02-26T11:02+0500
2022-02-26T11:02+0500
2022-02-26T11:12+0500
общество
остановки
автобусы
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ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. В столице местные власти сдадут в аренду предпринимателям 280 автобусных остановок для их последующего обустройства на основе типовых проектов."Предусмотрено до конца 2022 года выставить на аукцион 280 автобусных остановок в Ташкенте для обустройства их на основе разработанных типовых проектов", - сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.Все остановки разработают в едином дизайне. При их строительстве будут использованы легкие конструкции. Участки для остановок планируется реализовывать через открытые электронные торги.В Ташкенте автобусные остановки не соответствуют нормам — исследование >>При этом предпринимателей обязуют организовать на остановках Wi-Fi, установить маршрутные табло, отображающие время прибытия автобусов. К тому же арендаторы должны будут следить за исправностью оборудования, а также за порядком.Отмечается, что на территории остановок не будет торговых палаток и точек оказания услуг. Однако здесь разрешат размещать рекламные баннеры и прочие аппараты по продаже товаров.Помимо этого, все остановки будут адаптированы под условия, необходимые для инвалидов. Читайте также:В Узбекистане внедрят интеллектуальные системы управления движением транспорта >>В Ташкенте появится метробус >>
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остановки, автобусы
Предпринимателям Ташкента сдадут в аренду автобусные остановки
11:02 26.02.2022 (обновлено: 11:12 26.02.2022) Подписаться на
Все объекты разработают в едином дизайне. При их строительстве будут использованы легкие конструкции.
ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. В столице местные власти сдадут в аренду предпринимателям 280 автобусных остановок для их последующего обустройства на основе типовых проектов.
"Предусмотрено до конца 2022 года выставить на аукцион 280 автобусных остановок в Ташкенте для обустройства их на основе разработанных типовых проектов", - сообщает
пресс-служба хокимията Ташкента.
Все остановки разработают в едином дизайне. При их строительстве будут использованы легкие конструкции. Участки для остановок планируется реализовывать через открытые электронные торги.
При этом предпринимателей обязуют организовать на остановках Wi-Fi, установить маршрутные табло, отображающие время прибытия автобусов. К тому же арендаторы должны будут следить за исправностью оборудования, а также за порядком.
Отмечается, что на территории остановок не будет торговых палаток и точек оказания услуг. Однако здесь разрешат размещать рекламные баннеры и прочие аппараты по продаже товаров.
Помимо этого, все остановки будут адаптированы под условия, необходимые для инвалидов.