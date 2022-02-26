https://uz.sputniknews.ru/20220226/sayty-sputnik-moldova-zarabotali-po-novym-adresam-22999498.html

Сайты Sputnik Молдова заработали по новым адресам

Сайты Sputnik Молдова заработали по новым адресам

Власти Молдовы назвали официальную причину блокировки работы местного информационного агенства Sputnik — она обескуражила работников СМИ.

2022-02-26T18:12+0500

2022-02-26T18:12+0500

2022-02-26T18:12+0500

обострение в донбассе

молдова

блокировка

сми

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ТАШКЕНТ, 26 фев – Sputnik. Сайты Sputnik Молдова, которые были заблокированы в субботу, вновь в информационном строю, но по новым адресам. Такое сообщение появилось в Telegram-канале редакции.Узнать последние и достоверные новости о ситуации в Молдове и в мире можно по следующим адресам:ru.md.sputniknews.com — на русском языке;md.sputniknews.com — на молдавском языке;ro.md.sputniknews.com — на румынском языке.Деятельность сайта агентства была прекращена по решению службы информации и безопасности этой страны с 26 февраля."Но так просто — не получится", — заявили в Sputnik Молдова.Что произошло?Веб-сайты Sputnik.md и Gagauznew.md прекратили работу в Молдове с субботы. Редакция Sputnik Молдова получила уведомление властей республики о блокировке сайта с 26 февраля, радиовещания — с 7 марта.Были заблокированы все три языковые версии.Не первый случай со SputnikНапомним, что в 2019 году эстонскими властями было принято решение о закрытии Sputnik Эстония.В связи угрозами с 1 января 2020 года сайт Sputnik Эстония работал в чрезвычайном режиме, а позднее прекратил работу. В феврале 2021 года шеф-редактор издания Елена Черышева и другие бывшие сотрудники Sputnik Эстония запустили новый проект – Sputnik Meedia.Читайте также:Как санкции Запада скажутся на России и странах ближнего зарубежья >>Преследование журналистов: Запад будет завидовать успехам Прибалтики >>

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