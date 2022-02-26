https://uz.sputniknews.ru/20220226/sbornaya-uzbekistana-po-boksu-primet-uchastie-v-cha--foto-22995160.html
Сборная Узбекистана по боксу примет участие в ЧА — фото
Сборная Узбекистана по боксу примет участие в ЧА — фото
В состав делегации Узбекистана вошли 49 атлетов, 15 тренеров, 1 врач, а также судьи.
2022-02-26T12:07+0500
2022-02-26T12:07+0500
2022-02-26T12:07+0500
спорт
бокс
чемпионат азии по боксу
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ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Узбекистанские спортсмены примут участие в чемпионате Азии по боксу среди юниоров и молодежи. Состязания пройдут в столице Иордании с 1 по 14 марта этого года, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК). "С 1 по 14 марта в Аммане пройдет чемпионат Азии по боксу среди юниоров и молодёжи. В нём примет участие сборная Узбекистана полным составом", - информирует НОК.Отмечается, что боксеры выступят в полном составе в обеих возрастных группах. В состав делегации Узбекистана вошли 49 атлетов, 15 тренеров, 1 врач, а также судьи.Читайте также:В Ташкенте стартовала подготовка к чемпионату Азии по боксу >>Узбекистанцы завоевали шесть золотых медалей на чемпионате Азии по боксу >>
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бокс, чемпионат азии по боксу
Сборная Узбекистана по боксу примет участие в ЧА — фото
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В состав делегации Узбекистана вошли 49 атлетов, 15 тренеров, 1 врач, а также судьи.
ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik.
Узбекистанские спортсмены примут участие в чемпионате Азии по боксу среди юниоров и молодежи. Состязания пройдут в столице Иордании с 1 по 14 марта этого года, сообщает
пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК).
"С 1 по 14 марта в Аммане пройдет чемпионат Азии по боксу среди юниоров и молодёжи. В нём примет участие сборная Узбекистана полным составом", - информирует НОК.
Отмечается, что боксеры выступят в полном составе в обеих возрастных группах. В состав делегации Узбекистана вошли 49 атлетов, 15 тренеров, 1 врач, а также судьи.