https://uz.sputniknews.ru/20220226/sbornaya-uzbekistana-po-boksu-primet-uchastie-v-cha--foto-22995160.html

Сборная Узбекистана по боксу примет участие в ЧА — фото

Сборная Узбекистана по боксу примет участие в ЧА — фото

В состав делегации Узбекистана вошли 49 атлетов, 15 тренеров, 1 врач, а также судьи.

2022-02-26T12:07+0500

2022-02-26T12:07+0500

2022-02-26T12:07+0500

спорт

бокс

чемпионат азии по боксу

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ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Узбекистанские спортсмены примут участие в чемпионате Азии по боксу среди юниоров и молодежи. Состязания пройдут в столице Иордании с 1 по 14 марта этого года, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК). "С 1 по 14 марта в Аммане пройдет чемпионат Азии по боксу среди юниоров и молодёжи. В нём примет участие сборная Узбекистана полным составом", - информирует НОК.Отмечается, что боксеры выступят в полном составе в обеих возрастных группах. В состав делегации Узбекистана вошли 49 атлетов, 15 тренеров, 1 врач, а также судьи.Читайте также:В Ташкенте стартовала подготовка к чемпионату Азии по боксу >>Узбекистанцы завоевали шесть золотых медалей на чемпионате Азии по боксу >>

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бокс, чемпионат азии по боксу