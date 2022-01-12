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В Ташкенте стартовала подготовка к чемпионату Азии по боксу
В Ташкенте стартовала подготовка к чемпионату Азии по боксу
Сразиться за победу на ринг выйдут около 200 боксеров из почти 20 стран континента. Известно, что соревнования пройдут в 13 весовых категориях среди юношей и в 12 среди девушек.
2022-01-12T17:42+0500
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спорт
бокс
федерация бокса узбекистана
чемпионат азии по боксу
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ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В столице Узбекистана началась подготовка к чемпионату Азии (ЧА) по боксу среди юношей и девушек до 22 лет, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.По данным НОК, сразиться за победу на ринг выйдут около 200 боксеров из почти 20 стран континента. Известно, что соревнования пройдут в 13 весовых категориях среди юношей и в 12 среди девушек.В настоящее время узбекистанские боксеры готовятся к предстоящим состязаниям на тренировочной базе "Янгиабад" Ташкентской области. Мирзиёев поздравил сборную Узбекистана по боксу с успешным выступлением на ЧА &gt;&gt;ЧА по боксу ASBC U22 планировалось провести в Ташкенте с 7 по 17 декабря 2021 года. Однако по решению руководства Азиатской конфедерации бокса и Федерации бокса Узбекистана турнир был перенесен на период с 20 по 30 января 2022-го.Ранее Узбекистан принимал чемпионат Азии среди взрослых в 1995, 1999 и 2017 годах, а также юношеский чемпионат Азии в 2015 году. ЧА по боксу среди взрослых также пройдет в Ташкенте в 2023 году.Читайте также:Узбекистанцы завоевали шесть золотых медалей на чемпионате Азии по боксу &gt;&gt;Узбекистанки завоевали восемь медалей на чемпионате Азии по боксу &gt;&gt;
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бокс, федерация бокса узбекистана, чемпионат азии по боксу

В Ташкенте стартовала подготовка к чемпионату Азии по боксу

17:42 12.01.2022 (обновлено: 17:44 12.01.2022)
© Pexels/Anete LusinaБоксерские перчатки
Боксерские перчатки - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.01.2022
© Pexels/Anete Lusina
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В настоящее время узбекистанские боксеры готовятся к предстоящим состязаниям на тренировочной базе "Янгиабад" Ташкентской области.
ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В столице Узбекистана началась подготовка к чемпионату Азии (ЧА) по боксу среди юношей и девушек до 22 лет, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.
По данным НОК, сразиться за победу на ринг выйдут около 200 боксеров из почти 20 стран континента. Известно, что соревнования пройдут в 13 весовых категориях среди юношей и в 12 среди девушек.
В настоящее время узбекистанские боксеры готовятся к предстоящим состязаниям на тренировочной базе "Янгиабад" Ташкентской области.
Мирзиёев поздравил сборную Узбекистана по боксу с успешным выступлением на ЧА >>
ЧА по боксу ASBC U22 планировалось провести в Ташкенте с 7 по 17 декабря 2021 года. Однако по решению руководства Азиатской конфедерации бокса и Федерации бокса Узбекистана турнир был перенесен на период с 20 по 30 января 2022-го.
Ранее Узбекистан принимал чемпионат Азии среди взрослых в 1995, 1999 и 2017 годах, а также юношеский чемпионат Азии в 2015 году. ЧА по боксу среди взрослых также пройдет в Ташкенте в 2023 году.
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