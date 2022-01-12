https://uz.sputniknews.ru/20220112/v-tashkente-startovala-podgotovka-k-chempionatu-azii-po-boksu-22166937.html

В Ташкенте стартовала подготовка к чемпионату Азии по боксу

В Ташкенте стартовала подготовка к чемпионату Азии по боксу

Сразиться за победу на ринг выйдут около 200 боксеров из почти 20 стран континента. Известно, что соревнования пройдут в 13 весовых категориях среди юношей и в 12 среди девушек.

2022-01-12T17:42+0500

2022-01-12T17:42+0500

2022-01-12T17:44+0500

спорт

бокс

федерация бокса узбекистана

чемпионат азии по боксу

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ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В столице Узбекистана началась подготовка к чемпионату Азии (ЧА) по боксу среди юношей и девушек до 22 лет, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.По данным НОК, сразиться за победу на ринг выйдут около 200 боксеров из почти 20 стран континента. Известно, что соревнования пройдут в 13 весовых категориях среди юношей и в 12 среди девушек.В настоящее время узбекистанские боксеры готовятся к предстоящим состязаниям на тренировочной базе "Янгиабад" Ташкентской области. Мирзиёев поздравил сборную Узбекистана по боксу с успешным выступлением на ЧА >>ЧА по боксу ASBC U22 планировалось провести в Ташкенте с 7 по 17 декабря 2021 года. Однако по решению руководства Азиатской конфедерации бокса и Федерации бокса Узбекистана турнир был перенесен на период с 20 по 30 января 2022-го.Ранее Узбекистан принимал чемпионат Азии среди взрослых в 1995, 1999 и 2017 годах, а также юношеский чемпионат Азии в 2015 году. ЧА по боксу среди взрослых также пройдет в Ташкенте в 2023 году.Читайте также:Узбекистанцы завоевали шесть золотых медалей на чемпионате Азии по боксу >>Узбекистанки завоевали восемь медалей на чемпионате Азии по боксу >>

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бокс, федерация бокса узбекистана, чемпионат азии по боксу