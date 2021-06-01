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Узбекистанцы завоевали шесть золотых медалей на чемпионате Азии по боксу
Узбекистанцы завоевали шесть золотых медалей на чемпионате Азии по боксу
В общекомандном зачете боксеры из Узбекистана заняли первое место. Копилка сборной республики пополнилась шестью золотыми, одной серебряной и тремя бронзовыми... 01.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-01T19:43+0500
2021-06-01T20:08+0500
спорт
чемпионат азии по боксу
бокс
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В ОАЭ завершилcя чемпионат Азии по боксу среди мужчин. Соотечественники сражались за первенство в семи весовых категориях. По итогам соревнований шесть узбекистанских спортсменов завоевали золотые медали, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.Результаты проведенных боевТаким образом, в общекомандном зачете боксеры из Узбекистана заняли первое место. Теперь копилка сборной республики пополнилась шестью золотыми, одной серебряной и тремя бронзовыми медалями.Ранее завершился чемпионат Азии по боксу среди женщин, во время которого узбекистанки завоевали одну золотую, пять серебряных и две бронзовые медали.
https://uz.sputniknews.ru/20210430/uzbekistan-otpravit-mir-v-nokaut-boks-vyydet-na-novyy-uroven-18564185.html
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чемпионат азии по боксу, бокс, узбекистан

Узбекистанцы завоевали шесть золотых медалей на чемпионате Азии по боксу

19:43 01.06.2021 (обновлено: 20:08 01.06.2021)
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Ўзбекистонлик боксчи йигитлар Осиё чемпионатида умумжамоа ҳисобида биринчи бўлишди - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2021
© Ўзбекистон бокс федерацияси матбуот хизмати
В общекомандном зачете боксеры из Узбекистана заняли первое место. Копилка сборной республики пополнилась шестью золотыми, одной серебряной и тремя бронзовыми наградами.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В ОАЭ завершилcя чемпионат Азии по боксу среди мужчин. Соотечественники сражались за первенство в семи весовых категориях.
© Ўзбекистон бокс федерацияси матбуот хизмати Ўзбекистонлик боксчи йигитлар Осиё чемпионатида умумжамоа ҳисобида биринчи бўлишди
Ўзбекистонлик боксчи йигитлар Осиё чемпионатида умумжамоа ҳисобида биринчи бўлишди - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2021
Ўзбекистонлик боксчи йигитлар Осиё чемпионатида умумжамоа ҳисобида биринчи бўлишди
© Ўзбекистон бокс федерацияси матбуот хизмати
По итогам соревнований шесть узбекистанских спортсменов завоевали золотые медали, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Результаты проведенных боев

-49 кг: Нодиржон Мирзахмедов — Даниял Сабит, Казахстан (5:0);
-52 кг: Шахобиддин Зоиров — Амит, Индия (3:2);
-56 кг: Миразиз Мирзахалилов — Харку Энх-Амар, Монголия (2:3);
-69 кг: Бобоусмон Батуров — Аблайхан Жусупов, Казахстан (3:2);
-75 кг: Саиджамшид Жаъфаров — Абилхан Аманкул, Казахстан (4:1);
-81 кг: Дилшодбек Рузметов — Мейсам Гешлаги, Иран (3:2);
+91 кг: Баходир Жалолов — Камшибек Конкабаев, Казахстан (5:0).
Таким образом, в общекомандном зачете боксеры из Узбекистана заняли первое место. Теперь копилка сборной республики пополнилась шестью золотыми, одной серебряной и тремя бронзовыми медалями.
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Ранее завершился чемпионат Азии по боксу среди женщин, во время которого узбекистанки завоевали одну золотую, пять серебряных и две бронзовые медали.
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