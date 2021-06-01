https://uz.sputniknews.ru/20210601/uzbekistantsy-zavoevali-shest-zolotyx-medaley-na-chempionate-azii-po-boksu-19034829.html

Узбекистанцы завоевали шесть золотых медалей на чемпионате Азии по боксу

Узбекистанцы завоевали шесть золотых медалей на чемпионате Азии по боксу

В общекомандном зачете боксеры из Узбекистана заняли первое место. Копилка сборной республики пополнилась шестью золотыми, одной серебряной и тремя бронзовыми... 01.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-01T19:43+0500

2021-06-01T19:43+0500

2021-06-01T20:08+0500

спорт

чемпионат азии по боксу

бокс

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В ОАЭ завершилcя чемпионат Азии по боксу среди мужчин. Соотечественники сражались за первенство в семи весовых категориях. По итогам соревнований шесть узбекистанских спортсменов завоевали золотые медали, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.Результаты проведенных боевТаким образом, в общекомандном зачете боксеры из Узбекистана заняли первое место. Теперь копилка сборной республики пополнилась шестью золотыми, одной серебряной и тремя бронзовыми медалями.Ранее завершился чемпионат Азии по боксу среди женщин, во время которого узбекистанки завоевали одну золотую, пять серебряных и две бронзовые медали.

https://uz.sputniknews.ru/20210430/uzbekistan-otpravit-mir-v-nokaut-boks-vyydet-na-novyy-uroven-18564185.html

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чемпионат азии по боксу, бокс, узбекистан