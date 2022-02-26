https://uz.sputniknews.ru/20220226/v-tashkente-proydet-massovyy-blagotvoritelnyy-zabeg-22996291.html
В Ташкенте пройдет массовый благотворительный забег — видео
В Ташкенте пройдет массовый благотворительный забег — видео
Основной задачей марафона является привлечение внимания к экологической катастрофе региона Приаралья и необходимости его восстановления.
2022-02-26T14:27+0500
2022-02-26T14:27+0500
2022-02-26T14:30+0500
спорт
забег
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ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Массовый забег третьего сезона Международного благотворительного марафона Save Aral-2022 пройдет в Ташкенте. Столица примет эстафету от Гулистана и Джизака, сообщает пресс-служба хокимията.Мероприятие стартует в ледовом дворце "Хумо Арена" 27 февраля в 10.00 по местному времени. В социальном проекте поучаствуют две тысячи человек, в том числе профессиональные спортсмены. Отмечается, что дистанция забега составит 3 км.Основной задачей марафона является привлечение внимания к экологической катастрофе региона Приаралья и необходимости его восстановления. Читайте также:В Узбекистане прошел Международный марафон Save Aral-2021: как это было >>Благотворительный полумарафон пройдет по красивейшим местам Самарканда >>
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В Ташкенте пройдет массовый благотворительный забег — видео
14:27 26.02.2022 (обновлено: 14:30 26.02.2022) Подписаться на
Основной задачей марафона является привлечение внимания к экологической катастрофе региона Приаралья и необходимости его восстановления.
ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik.
Массовый забег третьего сезона Международного благотворительного марафона Save Aral-2022 пройдет в Ташкенте. Столица примет эстафету от Гулистана и Джизака, сообщает
пресс-служба хокимията.
Мероприятие стартует в ледовом дворце "Хумо Арена" 27 февраля в 10.00 по местному времени. В социальном проекте поучаствуют две тысячи человек, в том числе профессиональные спортсмены. Отмечается, что дистанция забега составит 3 км.
Основной задачей марафона является привлечение внимания к экологической катастрофе региона Приаралья и необходимости его восстановления.