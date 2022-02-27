https://uz.sputniknews.ru/20220227/uzbekistan-utverdil-soglashenie-o-tranzitnoy-torgovle-s-pakistanom-23004648.html

Узбекистан утвердил соглашение о транзитной торговле с Пакистаном

Узбекистан утвердил соглашение о транзитной торговле с Пакистаном

За исполнение международного соглашения отвечают Министерство инвестиций, Министерство транспорта и Государственный таможенный комитет.

2022-02-27T11:45+0500

2022-02-27T11:45+0500

2022-02-27T11:45+0500

общество

соглашение

узбекистан

пакистан

торговля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/1b/23003866_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8f95ffe2607b6bd6bad141dfb6429b69.jpg

ТАШКЕНТ, 27 фев – Sputnik. Президент подписал указ об утверждении соглашения о транзитной торговле между правительствами Узбекистана и Пакистана.Напомним, соглашение было подписано в июле 2021 года в ходе визита в Ташкент премьер-министра Пакистана Имран Хана.Ответственными за исполнение международного соглашения назначены Министерство инвестиций и внешней торговли, Министерство транспорта и Государственный таможенный комитет.А кабинет министров и руководители соответствующих министерств и ведомств обязаны обеспечить выполнение обязательств Узбекистана после того, как соглашение вступит в силу.В рамках визита Имран Хана власти двух стран подписали 8 международных документов. Стоимость контрактов превышает $500 млн.Узбекистан активно укрепляет отношения со всеми своими союзниками. В том числе с Россией.Результаты многочисленных соглашений между регионами России и Узбекистана наиболее наглядно представлены в цифрах. Только за период с января по август 2021 года товарооборот стран составил $3,9 млрд. То есть, за восемь месяцев страны достигли 66% товарооборота прошлого года (товарооборот за весь 2020-й составил $5,9 млрд).В Узбекистане действует более двух тысяч компаний с российским капиталом. В России количество предприятий с участием узбекского бизнеса достигло 600.Читайте также: Что связывает Узбекистан с Пакистаном

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

соглашение, узбекистан, пакистан, торговля