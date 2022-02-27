https://uz.sputniknews.ru/20220227/vrach-rasskazala-pochemu-vredno-pit-mnogo-kofe-23000212.html

Врач рассказала, почему вредно пить много кофе

Врач рассказала, почему вредно пить много кофе

По словам диетолога, сколько времени человек будет ощущать снижение работоспособности после лишней чашки кофе, зависит от индивидуальных особенностей организма.

2022-02-27T08:00+0500

2022-02-27T08:00+0500

2022-02-27T08:00+0500

это интересно

кофе

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Употребление кофе для "ускорения" работы мозга и нервной системы в целом в определенном случае может дать обратный эффект, предупредила в интервью радио Sputnik врач-диетолог Наталья Круглова.Многие люди относятся к кофе не просто как к вкусному напитку, но и как к удобному средству, позволяющему стимулировать работу нервной системы, прежде всего мозга. Своим бодрящим действием кофе обязан входящему в его состав психоактивному веществу – кофеину. Однако в определенной ситуации напиток может не "ускорить", а "затормозить" нервную систему, даже привести к временному снижению когнитивных способностей, рассказала член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России, врач-диетолог Наталья Круглова. По ее словам, такой негативный эффект может возникнуть, если человек при недостатке сна будет пить слишком много кофе.Диетологи назвали лучшее время для кофе >>"Умеренное количество кофеина стимулирует центральную нервную систему, но избыток может приводить к торможению. Особенно это заметно, когда человек сталкивается с дефицитом сна. Если стимулировать себя большим количеством кофеина, то в конечном итоге это может привести к повышению тревожности, снижению работоспособности и снижению когнитивных способностей", – объяснила Круглова.Она уточнила, сколько чашек кофе нужно выпить, чтобы снизилась работоспособность и наступило "торможение"."Норма по кофеину – 400 миллиграммов в сутки. Это пара чашек кофе плюс две-три чашки чая, потому что они тоже содержат кофеин. Если пить только кофе, то это три чашки и более", – считает Круглова.При этом работа мозга не обязательно "замедляется" сразу же после условной третьей чашки напитка, содержащего кофеин, продолжила она.Что будет с организмом, если пить кофе по утрам >>"Этот процесс – очень индивидуальный, эффект проявляется у всех через разное время после злоупотребления кофе", – отметила Круглова.Сколько времени человек будет ощущать снижение работоспособности после лишней чашки кофе, тоже зависит от индивидуальных особенностей организма, добавила диетолог."Метаболизм кофеина – очень индивидуальный параметр. Кому-то потребуется два-три часа, чтобы эффект от превышения нормы кофеина пропал, а кому-то больше времени. Как правило, после ночного сна эффект у всех начинает снижаться или пропадает совсем", – сказала Наталья Круглова в интервью радио Sputnik.По ее словам, для устранения последствий злоупотребления кофе не нужно принимать никаких мер.

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кофе