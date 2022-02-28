Чем закончились российско-украинские переговоры в Беларуси

В составе делегации Украины были министр обороны Алексей Резников, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, депутат Верховной Рады Рустем Умеров, первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Андрей Костин.Россию на встрече представляли помощник президента Владимир Мединский, заместители министра обороны и иностранных дел Александр Фомин и Андрей Руденко, посол в Беларуси Борис Грызлов, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.Операция по демилитаризации УкраиныВладимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Президент назвал ее целью защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он отметил, что Россия не собирается оккупировать соседнюю страну.Глава государства призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет лежать на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре. Мирному населению ничего не угрожает.Читайте также: Украинская делегация прибыла к месту проведения переговоров с Россией >>Дети беженцев из Донбасса будут учиться в подмосковных школах >>
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, помощник президента России Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, заместитель министра обороны РФ Александр Фомин , посол России в Белоруссии Борис Грызлов, руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия (слева направо) во время российско-украинских переговоров.
Руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников и советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк (слева направо) во время российско-украинских переговоров.
Флаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры.
В составе делегации Украины были министр обороны Алексей Резников, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, депутат Верховной Рады Рустем Умеров, первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Андрей Костин.
Россию на встрече представляли помощник президента Владимир Мединский, заместители министра обороны и иностранных дел Александр Фомин и Андрей Руденко, посол в Беларуси Борис Грызлов, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.
Операция по демилитаризации Украины
Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Президент назвал ее целью защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он отметил, что Россия не собирается оккупировать соседнюю страну.
Глава государства призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет лежать на совести киевского режима.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре. Мирному населению ничего не угрожает.