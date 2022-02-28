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Чем закончились российско-украинские переговоры в Беларуси
Чем закончились российско-украинские переговоры в Беларуси
Как проходили переговоры Киева и Москвы — первые фото с важной и решающей встрече в Гомельской области Беларуси.
2022-02-28T19:56+0500
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фото
переговоры
беларусь
украина
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В составе делегации Украины были министр обороны Алексей Резников, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, депутат Верховной Рады Рустем Умеров, первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Андрей Костин.Россию на встрече представляли помощник президента Владимир Мединский, заместители министра обороны и иностранных дел Александр Фомин и Андрей Руденко, посол в Беларуси Борис Грызлов, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.Операция по демилитаризации УкраиныВладимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Президент назвал ее целью защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он отметил, что Россия не собирается оккупировать соседнюю страну.Глава государства призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет лежать на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре. Мирному населению ничего не угрожает.Читайте также: Украинская делегация прибыла к месту проведения переговоров с Россией &gt;&gt;Дети беженцев из Донбасса будут учиться в подмосковных школах &gt;&gt;
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фото, переговоры, беларусь, украина

Чем закончились российско-украинские переговоры в Беларуси

19:56 28.02.2022
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Как проходили переговоры Киева и Москвы — первые фото с важной и решающей встрече в Гомельской области Беларуси.
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк

Здание в Гомельской области, где проходили переговоры России и Украины.

Здание в Гомельской области, где проходили переговоры России и Украины. - Sputnik Узбекистан
1/12
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
/
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Здание в Гомельской области, где проходили переговоры России и Украины.

© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанкПомощник президента России Владимир Мединский отвечает на вопросы журналистов перед началом переговоров России и Украины.
Помощник президента России Владимир Мединский отвечает на вопросы журналистов перед началом переговоров России и Украины - Sputnik Узбекистан
2/12
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
/
Перейти в фотобанк
Помощник президента России Владимир Мединский отвечает на вопросы журналистов перед началом переговоров России и Украины.
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк

Прибытие украинской делегации для участия в российско-украинских переговорах.

Прибытие украинской делегации для участия в российско-украинских переговорах. - Sputnik Узбекистан
3/12
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
/
Перейти в фотобанк

Прибытие украинской делегации для участия в российско-украинских переговорах.

© Sputnik / BelTA / Перейти в фотобанк

Всего прилетело два вертолета — в них находятся представители Киева.

Всего прилетело два вертолета — в них находятся представители Киева. - Sputnik Узбекистан
4/12
© Sputnik / BelTA
/
Перейти в фотобанк

Всего прилетело два вертолета — в них находятся представители Киева.

© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк

Здание в Гомельской области, где проходили переговоры России и Украины.

Здание в Гомельской области, где проходили переговоры России и Украины. - Sputnik Узбекистан
5/12
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
/
Перейти в фотобанк

Здание в Гомельской области, где проходили переговоры России и Украины.

© REUTERS / Sergei Kholodilin/BelTA

Делегация из Украины прибыла к месту переговоров с Россией в Гомельской области Белоруссии.

Делегация из Украины прибыла к месту переговоров с Россией в Гомельской области Белоруссии. - Sputnik Узбекистан
6/12
© REUTERS / Sergei Kholodilin/BelTA

Делегация из Украины прибыла к месту переговоров с Россией в Гомельской области Белоруссии.

© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанкМинистр обороны Украины Алексей Резников перед началом российско-украинских переговоров.
Министр обороны Украины Алексей Резников перед началом российско-украинских переговоров - Sputnik Узбекистан
7/12
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
/
Перейти в фотобанк
Министр обороны Украины Алексей Резников перед началом российско-украинских переговоров.
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанкПомощник президента России Владимир Мединский (слева) и председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий перед началом российско-украинских переговоров.
Помощник президента России Владимир Мединский (слева) и председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий перед началом российско-украинских переговоров - Sputnik Узбекистан
8/12
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
/
Перейти в фотобанк
Помощник президента России Владимир Мединский (слева) и председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий перед началом российско-украинских переговоров.
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанкСоветник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк перед началом российско-украинских переговоров.
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк перед началом российско-украинских переговоров - Sputnik Узбекистан
9/12
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
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Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк перед началом российско-украинских переговоров.
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, помощник президента России Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, заместитель министра обороны РФ Александр Фомин , посол России в Белоруссии Борис Грызлов, руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия (слева направо) во время российско-украинских переговоров.
Переговоры России и Украины в Гомельской области - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Alexandr Kryazhev
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Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, помощник президента России Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, заместитель министра обороны РФ Александр Фомин , посол России в Белоруссии Борис Грызлов, руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия (слева направо) во время российско-украинских переговоров.
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников и советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк (слева направо) во время российско-украинских переговоров.
Руководитель фракции Слуга народа в Верховной раде Украины Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников и советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк (слева направо) во время российско-украинских переговоров - Sputnik Узбекистан
11/12
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
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Руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников и советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк (слева направо) во время российско-украинских переговоров.
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанкФлаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры.
Флаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры - Sputnik Узбекистан
12/12
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
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Флаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры.
В составе делегации Украины были министр обороны Алексей Резников, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, депутат Верховной Рады Рустем Умеров, первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Андрей Костин.
Россию на встрече представляли помощник президента Владимир Мединский, заместители министра обороны и иностранных дел Александр Фомин и Андрей Руденко, посол в Беларуси Борис Грызлов, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

Операция по демилитаризации Украины

Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Президент назвал ее целью защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он отметил, что Россия не собирается оккупировать соседнюю страну.
Глава государства призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет лежать на совести киевского режима.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре. Мирному населению ничего не угрожает.

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