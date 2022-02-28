https://uz.sputniknews.ru/20220228/ukrainskaya-delegatsiya-pribyla-k-mestu-provedeniya-peregovorov-s-rossiey--video-23027320.html

Украинская делегация прибыла к месту проведения переговоров с Россией — видео

Украинская делегация прибыла к месту проведения переговоров с Россией — видео

Какой будет главный вопрос переговоров в Гомеле и сумеет ли стороны прийти к единому мнению?

2022-02-28T15:19+0500

2022-02-28T15:19+0500

2022-02-28T15:19+0500

обострение в донбассе

делегация

украина

переговоры

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ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Делегация из Украины прибыла к месту переговоров с Россией в Гомельской области Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости.Всего прилетело два вертолета — в них находятся представители Киева. Известно, что в составе делегации В офисе президента Украины заявили, что в состав делегации входят:В офисе президента Владимира Зеленского заявили, что главный вопрос переговоров — немедленное прекращение огня и вывод войск с Украины.В делегацию России входят:Операция по демилитаризации УкраиныВладимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Президент назвал ее целью защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он отметил, что Россия не собирается оккупировать соседнюю страну.Глава государства призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет лежать на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре. Мирному населению ничего не угрожает.Читайте также:Сосновский: секундомер Зеленского подошел к нулю, его время вышло >>Ситуация на Украине: главное к этому часу >>

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делегация, украина, переговоры