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Массовая эвакуация мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) на территорию России в Ростовскую область - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Обострение в Донбассе
Ситуация в самопровозглашенных республиках Донбасса обострилась после того, как представительства ДНР и ЛНР сообщили об обстрелах с украинской стороны. Жителей республик начали эвакуировать в Россию.
https://uz.sputniknews.ru/20220228/ukrainskaya-delegatsiya-pribyla-k-mestu-provedeniya-peregovorov-s-rossiey--video-23027320.html
Украинская делегация прибыла к месту проведения переговоров с Россией — видео
Украинская делегация прибыла к месту проведения переговоров с Россией — видео
Какой будет главный вопрос переговоров в Гомеле и сумеет ли стороны прийти к единому мнению?
2022-02-28T15:19+0500
2022-02-28T15:19+0500
обострение в донбассе
делегация
украина
переговоры
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ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Делегация из Украины прибыла к месту переговоров с Россией в Гомельской области Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости.Всего прилетело два вертолета — в них находятся представители Киева. Известно, что в составе делегации В офисе президента Украины заявили, что в состав делегации входят:В офисе президента Владимира Зеленского заявили, что главный вопрос переговоров — немедленное прекращение огня и вывод войск с Украины.В делегацию России входят:Операция по демилитаризации УкраиныВладимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Президент назвал ее целью защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он отметил, что Россия не собирается оккупировать соседнюю страну.Глава государства призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет лежать на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре. Мирному населению ничего не угрожает.Читайте также:Сосновский: секундомер Зеленского подошел к нулю, его время вышло &gt;&gt;Ситуация на Украине: главное к этому часу &gt;&gt;
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делегация, украина, переговоры

Украинская делегация прибыла к месту проведения переговоров с Россией — видео

15:19 28.02.2022
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.02.2022
© Sputnik / Александр Кряжев
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Какой будет главный вопрос переговоров в Гомеле и сумеет ли стороны прийти к единому мнению?
ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Делегация из Украины прибыла к месту переговоров с Россией в Гомельской области Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости.
Всего прилетело два вертолета — в них находятся представители Киева. Известно, что в составе делегации
В офисе президента Украины заявили, что в состав делегации входят:
министр обороны Алексей Резников
замглавы МИД Николай Точицкий
советник главы офиса президента Михаил Подоляк
глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия
депутат Верховной Рады Рустем Умеров
первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Андрей Костин.
В офисе президента Владимира Зеленского заявили, что главный вопрос переговоров — немедленное прекращение огня и вывод войск с Украины.
В делегацию России входят:
помощник президента Владимир Мединский
заместители министра обороны и иностранных дел Александр Фомин и Андрей Руденко
посол в Беларуси Борис Грызлов
глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

Операция по демилитаризации Украины

Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Президент назвал ее целью защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он отметил, что Россия не собирается оккупировать соседнюю страну.
Глава государства призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет лежать на совести киевского режима.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре. Мирному населению ничего не угрожает.

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