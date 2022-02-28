https://uz.sputniknews.ru/20220228/agentstvo-sputnik-otreagirovalo-na-zapret-veschaniya-v-evrosoyuze-23012455.html

Агентство Sputnik отреагировало на запрет вещания в Евросоюзе

Агентство Sputnik отреагировало на запрет вещания в Евросоюзе

Накануне Еврокомиссия предложила запретить в Европейском союзе RT, Sputnik и их дочерние компании.

2022-02-28T08:29+0500

2022-02-28T08:29+0500

2022-02-28T08:29+0500

обострение в донбассе

sputnik

rt

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ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Агентство Sputnik ответило главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщившей о решении запретить в Евросоюзе сайты и радио Sputnik и телеканал Russia Today.Ранее в воскресенье фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия введет запрет на работу в ЕС государственных российских СМИ. В число подпадающих под запрет, по ее словам, войдут RT, Sputnik и их дочерние структуры. Глава ЕК добавила, что Еврокомиссия разрабатывает необходимые для этого инструменты.Между тем на сайты Sputnik продолжает осуществляется DDoS-атака. За три часа до этого хакеры атаковали сайт входящего в группу Sputnik немецкого онлайн-издания SNA.Накануне такие же кибератаки осуществлялись и на другие сайты Sputnik по всему миру, а также на сайт РИА Новости на фоне заявлений Anonymous о начале кибервойны с Россией и санкций Запада в связи с проведением операции по демилитаризации Украины.В Facebook тем временем от имени РИА Новости рассылаются ложные сообщения с призывами выступать против спецоперации по демилитаризации Украины.РИА Новости и другие ресурсы МИА "Россия сегодня" к этому не имеют никакого отношения, сообщили в медиагруппе.Подобные призывы от имени других российских СМИ, в частности телеканала "Россия 24".Ситуация в ДонбассеВ последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины >>Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Читайте также:

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