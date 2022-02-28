https://uz.sputniknews.ru/20220228/bolee-dvux-tysyach-domov-v-tashkente-ostalis-bez-gaza-23017162.html
Более двух тысяч домов в Ташкенте остались без газа
Более двух тысяч домов в Ташкенте остались без газа
Речь идет о нескольких тысячах домов. Кого затронут отключения - в материале.
2022-02-28T10:22+0500
2022-02-28T10:22+0500
2022-02-28T10:22+0500
общество
ташкент
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ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Жителям Чиланзарского района временно отключили газ. Это связано с ремонтными работами по замене подземного компенсатора среднего давления D-200 мм, расположенного на пересечении Малой кольцевой и Чиланзарской улицы.Из-за этого 28 февраля с 10.00 до 18.00 часов прекращена подача природного газа в 2 240 домах махалли "Катта козирабод" и у двух оптовых потребителей.В середине февраля жители столицы до вечера остались без воды из-за ремонта на трубопроводе, расположенном на улице Дурмон йули.Ранее узбекистанцев предупредили: в 2022 году вырастут тарифы на электричество, газ, горячую и питьевую воду и канализацию.Счетная палата рекомендовала компенсировать их за счет цен на продукты.Читайте также:
ташкент
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ташкент
Более двух тысяч домов в Ташкенте остались без газа
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С чем связаны отключения и как долго они продлятся — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Жителям Чиланзарского района временно отключили газ.
Это связано с ремонтными работами по замене подземного компенсатора среднего давления D-200 мм, расположенного на пересечении Малой кольцевой и Чиланзарской улицы.
Из-за этого 28 февраля с 10.00 до 18.00 часов прекращена
подача природного газа в 2 240 домах махалли "Катта козирабод" и у двух оптовых потребителей.
В середине февраля жители столицы до вечера остались без воды из-за ремонта на трубопроводе, расположенном на улице Дурмон йули.
Ранее узбекистанцев предупредили: в 2022 году вырастут тарифы на электричество, газ, горячую и питьевую воду и канализацию.
Счетная палата рекомендовала компенсировать их за счет цен на продукты.