https://uz.sputniknews.ru/20220201/chtoby-s-gazom-ne-bylo-problem-minenergo-obnovit-kommunikatsii-22477707.html

Чтобы с газом не было проблем: Минэнерго обновит коммуникации

Чтобы с газом не было проблем: Минэнерго обновит коммуникации

Потребителям доставят на 31% больше сжиженного газа в баллонах, чем в прошлом году.

2022-02-01T10:44+0500

2022-02-01T10:44+0500

2022-02-01T10:44+0500

общество

коммуникации

министерство энергетики узбекистана

газ

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ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. Министерство энергетики Узбекистана продолжает обновлять газовое оборудование, сообщает пресс-служба министерства в своем Telegram-канале.Потребителям в 2022 году доставят 5 289 баллонов со сжиженным газом. Это на 31,1% больше, чем в прошлом году.В минувшем году министерство обновило 296 км газовых сетей и 855 газораспределительных пунктов. Потребители получили дополнительно 3650 баллонов сжиженного газа.Напомним, в апреле прошлого года ВЭБ.РФ заявил о намерении предоставить Узбекистану кредит на сумму до $618 миллионов на обновление системы транспортировки газа. Договоренность о сотрудничестве была достигнута в рамках проекта по модернизации газотранспортной системы в центральноазиатской республике.А в конце февраля 2020 года Госкомгео Узбекистана и "Росгеология" подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в сфере недропользования, который предусматривает проведение в Узбекистане работ по изучению перспектив нефтегазоносности и оценке углеводородного потенциала республики с обоснованием дальнейших направлений геологоразведочных работ по открытию новых месторождений."Росгеология" намерена также открыть "дочку" в Узбекистане в рамках работ по оценке углеводородного потенциала и цифровизации управления минерально-сырьевой базой республики.Читайте также: Узбекистан и Россия оцифруют подключение к инженерным сетям >>

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коммуникации, министерство энергетики узбекистана, газ