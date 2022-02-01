https://uz.sputniknews.ru/20220201/chtoby-s-gazom-ne-bylo-problem-minenergo-obnovit-kommunikatsii-22477707.html
Чтобы с газом не было проблем: Минэнерго обновит коммуникации
Чтобы с газом не было проблем: Минэнерго обновит коммуникации
Потребителям доставят на 31% больше сжиженного газа в баллонах, чем в прошлом году.
2022-02-01T10:44+0500
2022-02-01T10:44+0500
2022-02-01T10:44+0500
общество
коммуникации
министерство энергетики узбекистана
газ
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ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. Министерство энергетики Узбекистана продолжает обновлять газовое оборудование, сообщает пресс-служба министерства в своем Telegram-канале.Потребителям в 2022 году доставят 5 289 баллонов со сжиженным газом. Это на 31,1% больше, чем в прошлом году.В минувшем году министерство обновило 296 км газовых сетей и 855 газораспределительных пунктов. Потребители получили дополнительно 3650 баллонов сжиженного газа.Напомним, в апреле прошлого года ВЭБ.РФ заявил о намерении предоставить Узбекистану кредит на сумму до $618 миллионов на обновление системы транспортировки газа. Договоренность о сотрудничестве была достигнута в рамках проекта по модернизации газотранспортной системы в центральноазиатской республике.А в конце февраля 2020 года Госкомгео Узбекистана и "Росгеология" подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в сфере недропользования, который предусматривает проведение в Узбекистане работ по изучению перспектив нефтегазоносности и оценке углеводородного потенциала республики с обоснованием дальнейших направлений геологоразведочных работ по открытию новых месторождений."Росгеология" намерена также открыть "дочку" в Узбекистане в рамках работ по оценке углеводородного потенциала и цифровизации управления минерально-сырьевой базой республики.Читайте также: Узбекистан и Россия оцифруют подключение к инженерным сетям >>
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коммуникации, министерство энергетики узбекистана, газ
Чтобы с газом не было проблем: Минэнерго обновит коммуникации
Потребителям доставят на 31% больше сжиженного газа в баллонах, чем в прошлом году.
ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik
. Министерство энергетики Узбекистана продолжает обновлять газовое оборудование, сообщает пресс-служба министерства в своем Telegram-канале
.
"В текущем году в рамках государственных программ будет проведена планомерная работа по дальнейшему улучшению газоснабжения у потребителей. В частности, будет модернизировано и реконструировано 370 км газовых сетей и 1008 газораспределительных пунктов", - говорится в сообщении.
Потребителям в 2022 году доставят 5 289 баллонов со сжиженным газом. Это на 31,1% больше, чем в прошлом году.
В минувшем году министерство обновило 296 км газовых сетей и 855 газораспределительных пунктов. Потребители получили дополнительно 3650 баллонов сжиженного газа.
Напомним, в апреле прошлого года ВЭБ.РФ заявил
о намерении предоставить Узбекистану кредит на сумму до $618 миллионов на обновление системы транспортировки газа. Договоренность о сотрудничестве была достигнута в рамках проекта по модернизации газотранспортной системы в центральноазиатской республике.
А в конце февраля 2020 года Госкомгео Узбекистана и "Росгеология" подписали соглашение
о намерениях по сотрудничеству в сфере недропользования, который предусматривает проведение в Узбекистане работ по изучению перспектив нефтегазоносности и оценке углеводородного потенциала республики с обоснованием дальнейших направлений геологоразведочных работ по открытию новых месторождений.
"Росгеология" намерена также открыть "дочку" в Узбекистане в рамках работ по оценке углеводородного потенциала и цифровизации управления минерально-сырьевой базой республики.