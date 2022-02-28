https://uz.sputniknews.ru/20220228/chto-ostalos-jilogo-doma-bliz-roddoma-i-bolnitsy-v-tsentre-donetska---video-23038458.html

Что осталось от жилого дома рядом с больницей в центре Донецка - видео

Что осталось от жилого дома рядом с больницей в центре Донецка - видео

На кадрах видны руины, которые остались от жилого дома после обстрела ВСУ.

2022-02-28T20:39+0500

2022-02-28T20:39+0500

2022-02-28T20:39+0500

видео

донбасс

больница

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Прямо во время переговоров между Украиной и Россией в центр Дрнецка летели гранаты. Обстрелу подверглись центральные улицы Донецка - снаряды упали в жилом районе рядом с роддомом и больницей.Всех находящихся в этих учреждениях, включая рожениц с младенцами, спрятали в подвале. Сейчас они в безопасности.На кадрах видны руины, которые остались от жилого дома после обстрела ВСУ.Что происходит в ДонбассеУтром 24 февраля президент Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции России по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он сказал, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет лежать на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Читайте также: Сможет ли Киев принять самостоятельное решение – возможный итог переговоров >> Официально: Зеленский обманул о смерти военнослужащих Украины >>

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