https://uz.sputniknews.ru/20220228/chto-ostalos-jilogo-doma-bliz-roddoma-i-bolnitsy-v-tsentre-donetska---video-23038458.html
Что осталось от жилого дома рядом с больницей в центре Донецка - видео
Что осталось от жилого дома рядом с больницей в центре Донецка - видео
На кадрах видны руины, которые остались от жилого дома после обстрела ВСУ.
2022-02-28T20:39+0500
2022-02-28T20:39+0500
2022-02-28T20:39+0500
видео
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больница
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Прямо во время переговоров между Украиной и Россией в центр Дрнецка летели гранаты. Обстрелу подверглись центральные улицы Донецка - снаряды упали в жилом районе рядом с роддомом и больницей.Всех находящихся в этих учреждениях, включая рожениц с младенцами, спрятали в подвале. Сейчас они в безопасности.На кадрах видны руины, которые остались от жилого дома после обстрела ВСУ.Что происходит в ДонбассеУтром 24 февраля президент Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции России по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он сказал, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет лежать на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Читайте также: Сможет ли Киев принять самостоятельное решение – возможный итог переговоров >> Официально: Зеленский обманул о смерти военнослужащих Украины >>
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донбасс, видео, больница
Что осталось от жилого дома рядом с больницей в центре Донецка - видео
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На кадрах видны руины, которые остались от жилого дома после обстрела ВСУ.
Прямо во время переговоров между Украиной и Россией в центр Дрнецка летели гранаты. Обстрелу подверглись центральные улицы Донецка - снаряды упали в жилом районе рядом с роддомом и больницей.
Всех находящихся в этих учреждениях, включая рожениц с младенцами, спрятали в подвале. Сейчас они в безопасности.
На кадрах видны руины, которые остались от жилого дома после обстрела ВСУ.
Что происходит в Донбассе
Утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил
, что принял решение о специальной военной операции России по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он сказал, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет лежать на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
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