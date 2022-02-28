https://uz.sputniknews.ru/20220228/smojet-li-kiev-prinyat-samostoyatelnoe-reshenie--vozmojnyy-itog-peregovorov-23037390.html
Сможет ли Киев принять самостоятельное решение – возможный итог переговоров
Сможет ли Киев принять самостоятельное решение – возможный итог переговоров
На какой итог переговоров надеется Владимир Зеленский и какую позицию в сложившейся ситуации занимают США - об этом в интервью рассказал журналист и политолог Владимир Скачко.
2022-02-28T18:52+0500
2022-02-28T18:52+0500
2022-02-28T18:52+0500
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владимир зеленский
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Владимир Зеленский все еще надеется на чудо, что Запад ему чем-то поможет, – об этом в интервью Sputnik на русском заявил журналист и политолог Владимир Скачко. По словам эксперта, Украину с 1991 года выстраивали как главный источник раздражения для России. США вместе со своими союзниками целенаправленно взращивали непредсказуемый клокочущий гнойник на юго-западных границах России. А теперь, когда он взорвался, американцы стали единственными бенефициарами в этой ситуации.Что происходит в ДонбассеУтром 24 февраля президент Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции России по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он сказал, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет лежать на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Читайте также: Ситуация на Украине: главное к этому часу >>Официально: Зеленский обманул о смерти военнослужащих Украины >>
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киев, владимир зеленский, донбасс, видео
Сможет ли Киев принять самостоятельное решение – возможный итог переговоров
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На какой итог переговоров надеется Владимир Зеленский и какую позицию в сложившейся ситуации занимают США - об этом в интервью рассказал журналист и политолог Владимир Скачко.
Владимир Зеленский все еще надеется на чудо, что Запад ему чем-то поможет, – об этом в интервью Sputnik на русском заявил журналист и политолог Владимир Скачко.
По словам эксперта, Украину с 1991 года выстраивали как главный источник раздражения для России. США вместе со своими союзниками целенаправленно взращивали непредсказуемый клокочущий гнойник на юго-западных границах России. А теперь, когда он взорвался, американцы стали единственными бенефициарами в этой ситуации.
Что происходит в Донбассе
Утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил
, что принял решение о специальной военной операции России по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он сказал, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет лежать на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
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