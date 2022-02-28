https://uz.sputniknews.ru/20220228/kitay-ne-podderjal-otklyuchenie-rossii-ot-swift-23026121.html

Китай не поддержал отключение России от SWIFT

Китай не поддержал отключение России от SWIFT

Решение отключить Россию от SWIFT Евросоюз уже согласовал, оно вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.

2022-02-28T14:20+0500

2022-02-28T14:20+0500

2022-02-28T14:20+0500

россия

китай

евросоюз

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ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. В МИД Китая озвучили позицию страны касательно отключения России от SWIFT, передает РИА Новости. Пекин не одобряет применение санкций как средства для разрешения конфликтов и выступает против односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве. С таким заявлением выступил официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь.Он также потребовал, чтобы США не наносили ущерб законным правам и интересам Китая и других сторон при решении украинского вопроса.Страны Запада намерены в ближайшие дни отключить от SWIFT некоторые российские банки — это решение Евросоюз уже согласовал, оно вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС. Эта мера включена в новый пакет санкций, которые США и их партнеры вводят против Москвы после того, как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.Под ограничения уже попал Центробанк — Евросоюз запретил операции, связанные с управлением его резервами и активами, за исключением транзакций, которые нужны для обеспечения финансовой стабильности ЕС или какого-либо из его членов. Введены меры в отношении нескольких крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ, для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2", Европа закрыла для России небо.Как заявляли в Кремле, санкции весьма серьезные, но Россия заранее подготовила план действий на этот случай. Правительство также занимается разработкой ответных мер, но детали пока не известны.Читайте также:В Госдуме сравнили возможные санкции Запада с воровством >>Как санкции Запада скажутся на России и странах ближнего зарубежья >>

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