https://uz.sputniknews.ru/20220228/stalo-izvestno-kto-poluchit-blagotvoritelnuyu-pomosch-k-navruzu-23022029.html

Стало известно, кто получит благотворительную помощь к Наврузу

Стало известно, кто получит благотворительную помощь к Наврузу

Денежные средства выделит гражданам общественный благотворительный фонд "Махалля", который также активно участвует в социальных проектах в стране.

2022-02-28T13:00+0500

2022-02-28T13:00+0500

2022-02-28T13:00+0500

общество

благотворительность

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ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Некоторые категории граждан Узбекистана получат безвозмездную финансовую помощь к празднику Навруз от Общественного благотворительного фонда "Махалля". Адресатов материальной помощи назвал на брифинге руководитель информационной службы Фонда Хасан Саломов. Сколько дней узбекистанцы будут отмечать Навруз — календарь выходных >>По его словам, Фонд "Махалля" направит денежные средства участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, пожилым людям, воспитанникам детских домов "Мехрибонлик", а также гражданам, внесенным в "Железную тетрадь", "Женскую тетрадь", "Молодежную тетрадь", "Тетрадь милосердия", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Как заявил Саломов, Фонд "Махалля" также активно участвует в социальных проектах в стране. Представители Фонда присоединятся к национальному проекту "Зеленый год", который 1 марта стартует в Узбекистане, подчеркнул спикер. "В рамках проекта мы планируем высадить около 1 млн саженцев плодовых и декоративных деревьев", - сказал Хасан Саломов. Как будут праздновать Навруз в 2022 году >>Напомним, ранее президент Узбекистана объявил о введении с 1 марта национального мероприятия "Яшил макон" ("Зелёный год"). Весной этого года в Узбекистане высадят 125 миллионов растений. Населению бесплатно раздадут 10 миллионов саженцев фруктовых и декоративных деревьев.

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благотворительность