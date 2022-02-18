https://uz.sputniknews.ru/20220218/skolko-dney-uzbekistantsy-budut-otmechat-navruz--kalendar-vyxodnyx-22833320.html
Сколько дней узбекистанцы будут отмечать Навруз — календарь выходных
Сколько дней узбекистанцы будут отмечать Навруз — календарь выходных
В общей сложности узбекистанцы имеют возможность отдохнуть четыре дня подряд.
2022-02-18T17:55+0500
2022-02-18T17:55+0500
2022-02-18T17:55+0500
общество
выходные
навруз
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ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Президент распорядился установить дополнительные выходные в Узбекистане для того, чтобы не прерывать широкое празднование Навруза.Все сотрудники (независимо от типа рабочей недели) будут отдыхать еще и 22 марта — во вторник и 23 марта — в среду.Ранее президент поручил подготовить празднование Навруза в столичном комплексе "Янги Узбекистон". Отметят день весеннего равноденствие также во всех региональных городах и отдаленных районах республики. Везде поручено провести всенародный хашар, выставки ремесленничества и спортивные состязания по национальным видам спорта, книжные ярмарки.Читайте также:Ассалом, Навруз — весне дорогу: праздничные гулянья в ташкентском парке >>В Москве празднование Навруза пройдет в онлайн-формате >>
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выходные, навруз
Сколько дней узбекистанцы будут отмечать Навруз — календарь выходных
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В общей сложности узбекистанцы имеют возможность отдохнуть четыре дня подряд.
ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Президент распорядился установить дополнительные выходные в Узбекистане для того, чтобы не прерывать широкое празднование Навруза.
Все сотрудники (независимо от типа рабочей недели) будут отдыхать еще и 22 марта — во вторник и 23 марта — в среду.
Ранее президент поручил
подготовить празднование Навруза в столичном комплексе "Янги Узбекистон". Отметят день весеннего равноденствие также во всех региональных городах и отдаленных районах республики.
Везде поручено провести всенародный хашар, выставки ремесленничества и спортивные состязания по национальным видам спорта, книжные ярмарки.
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