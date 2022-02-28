https://uz.sputniknews.ru/20220228/vlasti-uzbekistana-razrabotali-300-novyx-turisticheskix-marshrutov-23029452.html

Власти Узбекистана разработали 300 новых туристических маршрутов

Власти Узбекистана разработали 300 новых туристических маршрутов

В настоящее время ведется работа по разработке общего каталога туристических маршрутов Узбекистана.

2022-02-28T16:36+0500

2022-02-28T16:36+0500

2022-02-28T16:37+0500

туризм

маршрут

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/18/19393649_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_0765b7f4f87e74ce283bcf62aad01da1.jpg

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. В период пандемии в Узбекистане были разработаны 300 новых туристических маршрутов внутри страны. Об этом на проходящем сегодня в Ташкенте 5-м форуме гидов Узбекистана рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан первый замминистра туризма и культурного наследия Улугбек Азамов. По его словам, это стало возможно благодаря совместному исследованию, которое провели гиды и туркомпании. Жив ли туризм в Бухаре в эпоху пандемии — интервью с потомственным гидом >>Азамов также добавил что в настоящее время ведется работа по разработке общего каталога туристических маршрутов Узбекистана.В феврале этого года президент подписал постановление, в соответствии с которым Фонд поддержки туризма Узбекистана получил новые источники финансирования. Согласно документу, организация планирует использовать полученные средства для дополнительного стимулирования работников Министерства туризма и культурного наследия, его территориальных подразделений и организаций системы.Читайте также:Станет ли Ташкентская область новой Каппадокией - фото >>Казахстанские эксперты помогут развить зиёрат-туризм в РУз в период пандемии >>

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

маршрут, узбекистан