https://uz.sputniknews.ru/20220228/vlasti-uzbekistana-razrabotali-300-novyx-turisticheskix-marshrutov-23029452.html
Власти Узбекистана разработали 300 новых туристических маршрутов
Власти Узбекистана разработали 300 новых туристических маршрутов
В настоящее время ведется работа по разработке общего каталога туристических маршрутов Узбекистана.
2022-02-28T16:36+0500
2022-02-28T16:36+0500
2022-02-28T16:37+0500
туризм
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. В период пандемии в Узбекистане были разработаны 300 новых туристических маршрутов внутри страны. Об этом на проходящем сегодня в Ташкенте 5-м форуме гидов Узбекистана рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан первый замминистра туризма и культурного наследия Улугбек Азамов. По его словам, это стало возможно благодаря совместному исследованию, которое провели гиды и туркомпании. Жив ли туризм в Бухаре в эпоху пандемии — интервью с потомственным гидом >>Азамов также добавил что в настоящее время ведется работа по разработке общего каталога туристических маршрутов Узбекистана.В феврале этого года президент подписал постановление, в соответствии с которым Фонд поддержки туризма Узбекистана получил новые источники финансирования. Согласно документу, организация планирует использовать полученные средства для дополнительного стимулирования работников Министерства туризма и культурного наследия, его территориальных подразделений и организаций системы.Читайте также:Станет ли Ташкентская область новой Каппадокией - фото >>Казахстанские эксперты помогут развить зиёрат-туризм в РУз в период пандемии >>
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маршрут, узбекистан
Власти Узбекистана разработали 300 новых туристических маршрутов
16:36 28.02.2022 (обновлено: 16:37 28.02.2022) Подписаться на
В настоящее время ведется работа по разработке общего каталога туристических маршрутов Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik.
В период пандемии в Узбекистане были разработаны 300 новых туристических маршрутов внутри страны. Об этом на проходящем сегодня в Ташкенте 5-м форуме гидов Узбекистана рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан
первый замминистра туризма и культурного наследия Улугбек Азамов.
По его словам, это стало возможно благодаря совместному исследованию, которое провели гиды и туркомпании.
Азамов также добавил что в настоящее время ведется работа по разработке общего каталога туристических маршрутов Узбекистана.
В феврале этого года президент подписал
постановление, в соответствии с которым Фонд поддержки туризма Узбекистана получил новые источники финансирования. Согласно документу, организация планирует использовать полученные средства для дополнительного стимулирования работников Министерства туризма и культурного наследия, его территориальных подразделений и организаций системы.