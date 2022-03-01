https://uz.sputniknews.ru/20220301/banki-uzbekistana-ischut-puti-dlya-bespereboynyx-perevodov-iz-rossii-23063495.html

Банки Узбекистана ищут пути для бесперебойных переводов из России

Банки Узбекистана ищут пути для бесперебойных переводов из России

В Узбекистане наблюдаются временные перебои в деятельности некоторых операторов международных денежных переводов.

2022-03-01T21:23+0500

2022-03-01T21:23+0500

2022-03-01T21:23+0500

экономика

банки

узбекистан

денежные переводы

цб

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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Коммерческие банки Узбекистана ищут пути бесперебойной работы систем денежных переводов из России, в республике действует несколько операторов таких систем, сообщает во вторник пресс-служба ЦБ страны.Западные страны 24 февраля объявили о санкциях в отношении России за военную операцию по демилитаризации Украины. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков, для ряда госкомпаний затруднена возможность привлечения иностранного капитала.По данным узбекского Центробанка, в связи со сложившейся ситуацией имеют место временные перебои или приостановка деятельности некоторых операторов международных денежных переводов. По оценке регулятора, в Узбекистане действует сразу несколько систем денежных переводов из РФ, "и в случае перебоев в работе некоторых систем возможно использование альтернативы".Узбекские банки Hamkorbank и "Ипак Йули" сообщали о приостановке работы приложения для денежных переводов "Сбербанк онлайн" по техническим причинам. Накануне Hamkorbank сообщил, что возобновил работу приложения. А ранее во вторник цифровой банк Apelsin приостановил денежные переводы в рублях из России из-за сильной волатильности курса российской валюты. Официальный курс рубля к суму, установленный ЦБ республики с 1 марта, упал на 16,5%, до 106,6 сума.В минувший вторник в ЦБ республики говорили, что не видят существенных рисков для курса национальной валюты из-за событий на Украине, при этом пока сложно оценить последствия западных санкций против России для экономики Узбекистана.В Узбекистане денежные переводы из России остаются важным источником дохода для семей мигрантов. По данным официальной статистики, на 1 января в РФ работали чуть более 1 миллиона жителей Узбекистана. Наиболее популярны среди операторов денежных переводов Western Union, "Золотая Корона", Юнистрим, Money Gram. Переводы, отправляемые из РФ в рублях, могут выдаваться в узбекских банках как в национальной валюте, так и в долларах.Обострение в ДонбассеСитуация на Украине обострилась после того, как официальный Киев сосредоточил на линии соприкосновения в Донбассе большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями.Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.

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банки, узбекистан, денежные переводы, цб