https://uz.sputniknews.ru/20220301/bank-apelsin-priostanovil-perevody-iz-rossii-a-hamkorbank--vosstanovil-23043054.html

Банк Apelsin приостановил переводы из России, а Hamkorbank — восстановил

Банк Apelsin приостановил переводы из России, а Hamkorbank — восстановил

Как сейчас осуществляются денежные переводы из России в Узбекистан, читайте в материале.

2022-03-01T10:23+0500

2022-03-01T10:23+0500

2022-03-01T10:23+0500

экономика

денежные переводы

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Узбекский цифровой банк Apelsin приостановил денежные переводы из России.О причинах и сроках приостановки не сообщается. Услугами Apelsin сегодня пользуются более 1 миллиона человек.Ранее узбекские банки Hamkorbank и "Ипак Йули" сообщили о приостановке работы приложения "Сбербанк онлайн" по техническим причинам. Денежные переводы были недоступны.Накануне Hamkorbank сообщил, что приложение снова заработало.Денежные переводы из России в Узбекистан через приложение российского банка на местные карты принимает еще один узбекский банк — Агробанк. Он о приостановке работы приложения на данный момент не сообщал.В Узбекистане денежные переводы из России остаются важным источником дохода для семей мигрантов. Однако в отличие от соседнего Таджикистана переводы, отправляемые из России в рублях, могут выдаваться в узбекских банках как в национальной валюте, так и в долларах.Центробанк Узбекистана 22 февраля сообщал, что не видит существенных рисков для курса национальной валюты из-за событий на Украине. При этом пока сложно оценить последствия западных санкций против России для экономики Узбекистана, отметил национальный регулятор.Официальный курс рубля к суму, установленный Центробанком с 1 марта, упал на 16,5% —до 106,6 сума.Курс рубля к суму на 1 марта — данные Центробанка >>Западные страны 24 февраля объявили о санкциях в отношении России за спецоперацию по демилитаризации Украины. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков, для ряда госкомпаний затруднена возможность привлечения иностранного капитала.В отношении Сбербанка были введены следующие санкции: финансовые институты США до 26 марта должны закрыть его корреспондентские счета и начать отклонять любые операции с его участием.Спецоперация России по защите ДонбассаВ последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями.Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины >>Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Читайте также:

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денежные переводы, узбекистан