https://uz.sputniknews.ru/20220301/video-glavnoe-o-chem-dogovorilis-delegatsii-rossii-i-ukrainy-23045012.html

Видео: главное, о чем договорились делегации России и Украины

Видео: главное, о чем договорились делегации России и Украины

Накануне в Беларуси прошел первый раунд переговоров между делегациями Москвы и Киева по урегулированию ситуации на Украине.

2022-03-01T11:41+0500

2022-03-01T11:41+0500

2022-03-01T11:41+0500

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Встреча продлилась целых пять часов. По словам главы российского делегации Владимира Мединского, сторонам удалось найти точки, "по которым можно прогнозировать общие позиции". Россия и Украина также договорились провести новый раунд переговоров через несколько дней. В прошлый четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины. В российском Министерстве обороны подчеркивают, что удары наносятся только по украинским военным объектам, угрозы гражданскому населения нет.Читайте также:

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