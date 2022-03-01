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Видео: главное, о чем договорились делегации России и Украины
Видео: главное, о чем договорились делегации России и Украины
Накануне в Беларуси прошел первый раунд переговоров между делегациями Москвы и Киева по урегулированию ситуации на Украине.
2022-03-01T11:41+0500
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Встреча продлилась целых пять часов. По словам главы российского делегации Владимира Мединского, сторонам удалось найти точки, "по которым можно прогнозировать общие позиции". Россия и Украина также договорились провести новый раунд переговоров через несколько дней. В прошлый четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины. В российском Министерстве обороны подчеркивают, что удары наносятся только по украинским военным объектам, угрозы гражданскому населения нет.Читайте также:
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москва, киев, видео

Видео: главное, о чем договорились делегации России и Украины

11:41 01.03.2022
© Sputnik
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Накануне в Беларуси прошел первый раунд переговоров между делегациями Москвы и Киева по урегулированию ситуации на Украине.
Встреча продлилась целых пять часов. По словам главы российского делегации Владимира Мединского, сторонам удалось найти точки, "по которым можно прогнозировать общие позиции".
Россия и Украина также договорились провести новый раунд переговоров через несколько дней.
В прошлый четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины.
В российском Министерстве обороны подчеркивают, что удары наносятся только по украинским военным объектам, угрозы гражданскому населения нет.
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