https://uz.sputniknews.ru/20220301/ekonomist-schitaet-chto-sanktsii-uskoryat-razvitie-rossiyskix-texnologiy---video-23056128.html

Экономист считает, что санкции ускорят развитие российских технологий - видео

Экономист считает, что санкции ускорят развитие российских технологий - видео

По словам французского чиновника, подобные ограничительные меры показывают свою эффективность. Однако российские экономисты придерживаются другого мнения.

2022-03-01T18:21+0500

2022-03-01T18:21+0500

2022-03-01T18:21+0500

видео

санкции

развитие

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Евросоюз будет вести тотальную экономическую войну против России, заявил глава Министерства финансов Франции Брюно Ле Мэр. Против РФ уже введен ряд санкций, среди которых и заморозка резервов Центрального банка России.По словам французского чиновника, санкции должны нанести сильный урон российской экономике, подобные ограничительные меры показывают свою эффективность. Однако российские экономисты придерживаются другого мнения. Была ли Россия готова к происходящему? Удастся ли Западу вводимыми ограничениями разрушить российскую экономику? И могут ли санкции положительно сказаться на авиастроении, микроэлектронике и других областях российской экономики? Обо всем подробно рассказал в интервью "Sputnik на русском" директор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Николаевич Зубец.24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. Он объяснил это решение Уставом ООН, санкцией Совета Федерации и подписанными ранее договорами с ЛНР и ДНР. Российский лидер подчеркнул, что ответственность за кровопролитие на Украине будет на совести украинских властей. Президент также призвал украинские войска "сложить оружие и идти домой".В ответ на эти действия западные страны ввели санкции против России.Читайте также:Mastercard отключила от своей сети несколько российских банков >>Как санкции Запада скажутся на России и странах ближнего зарубежья >>

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санкции, развитие, видео