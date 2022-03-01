https://uz.sputniknews.ru/20220301/mastercard-otklyuchila-ot-svoey-seti-neskolko-rossiyskix-bankov-23051580.html

Mastercard отключила от своей сети несколько российских банков

Mastercard отключила от своей сети несколько российских банков

О заявлении главы Mastercard и о решении Москвы читайте в материале.

2022-03-01T15:20+0500

2022-03-01T15:20+0500

2022-03-01T15:20+0500

россия

банки

москва

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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Глава Mastercard Майбах заявил, что компания блокирует доступ к платежной системе некоторым банкам в России.Об этом передает РИА Новости со ссылкой на заявление главы компании Майкла Майбаха."Мы продолжим работать с регуляторами <...> чтобы полностью соблюдать наши обязательства по исполнению требований по мере их развития", — сообщается в публикации.Глава компании уточнил, что Mastercard заблокировала нескольким российским финансовым институтам доступ к платежной сети из-за санкций против Москвы.В Москве заявили, что заранее составили план действий на случай новой волны санкционных решений. Власти подчеркнули, что будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики.Ограничительные мерыПосле начала специальной военной операции на Украине западные страны объявили о введении новых санкционных мер против России. К примеру, Евросоюз принял решение о запрете операций, связанных с управлением резервами и активами Банка России. Кроме этого, целями мер ЕС стали несколько крупнейших финансовых организаций, среди которых — Сбербанк и ВТБ. Для некоторых государственных компаний затруднены возможности привлечения капитала из-за рубежа. ФРГ остановила процесс сертификации газопровода "Северный поток-2".Европейский союз также запретил любым российским самолетам приземляться, взлетать или пролетать над территорией государств союза, а свои компаниям — поставлять в Россию летательные аппараты или используемые в них детали.Читайте также:Банк Apelsin приостановил переводы из России, а Hamkorbank — восстановилАрмен Гаспарян: что происходит на Украине сейчас? — видео

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