https://uz.sputniknews.ru/20220301/finskiy-pravozaschitnik-vlast-ukrainy-jdet-nyurnberg-2--video-23042107.html

Финский правозащитник: власть Украины ждет Нюрнберг-2 — видео

Финский правозащитник: власть Украины ждет Нюрнберг-2 — видео

Кто виновен в происходящем сегодня и почему борьба России с киевской хунтой важна для всего мира? Ответы — в видео.

2022-03-01T09:41+0500

2022-03-01T09:41+0500

2022-03-01T09:41+0500

видео

украина

следственный комитет рф

военные

солдаты

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Финский правозащитник и политолог, доцент Хельсинкского университета Йохан Бекман рассказал Sputnik о возможном трибунале над военными преступниками на Украине после завершения российской спецоперации. Эксперт ответил, кто виновен в происходящем сегодня и почему борьба России с киевской хунтой важна для всего мира.В последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями.Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины >>Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Читайте также:

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украина, видео, следственный комитет рф, военные, солдаты