https://uz.sputniknews.ru/20220228/armen-gasparyan-chto-proisxodit-na-ukraine-seychas--video-23025182.html

Армен Гаспарян: что происходит на Украине сейчас? — видео

Армен Гаспарян: что происходит на Украине сейчас? — видео

Стрим с Гаспаряном: переговоры России и Украины, ход спецоперации и итоги выходных

2022-02-28T14:41+0500

2022-02-28T14:41+0500

2022-02-28T14:41+0500

обострение в донбассе

украина

переговоры

спецоперация

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ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Сегодня на ютуб канале международного информационного агентства и радио Sputnik прошел стрим российского журналиста, политолога, общественного деятеля Армена Гаспаряна. Идет пятый день спецоперации России на Украине. О том, что происходит сейчас, объясняет Армен Гаспарян.В начале трансляции журналист сразу обратился к гражданам Украины: "Братцы, сидите, пожалуйста, дома и не делайте глупостей! Скоро все закончится".Далее политолог разобрал перспективу потенциальных переговоров России и Украины: "Какую тактику выберут эти удивительные люди? Что будет, если переговоры провалятся?" Гаспарян дал украинцам несколько рекомендаций.Журналист также объяснил, почему не стоит верить обещаниям украинских властей. "Они находятся на грани гуманитарной катастрофы. А кто виноват? Кто повзрывал мосты, ведущие в город? Давайте я вам правду расскажу".Продолжение стрима состоится сегодня вечером.Ситуация в ДонбассеВ последние недели ситуация в Донбассе серьезно обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и усилил обстрелы ДНР и ЛНР, применяя технику, запрещенную Минскими соглашениями. Из-за угрозы вторжения Украины власти республик начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы, объявили всеобщую мобилизацию, а 19 февраля попросили Россию признать их независимость.Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины >>Через два дня, 21 февраля, президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.Он также призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Читайте также:В московских аэропортах задержали или отменили более 180 рейсовЗапад открыл против России второй фронт. Экономический

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украина, видео, переговоры, спецоперация