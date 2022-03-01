https://uz.sputniknews.ru/20220301/kakim-budet-mart-v-uzbekistane-23048101.html

Каким будет март в Узбекистане

Каким будет март в Узбекистане

О погоде в Узбекистане на март читайте в материале.

2022-03-01T14:20+0500

2022-03-01T14:20+0500

2022-03-01T14:20+0500

общество

узбекистан

погода

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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Первый месяц весны начался с повышения температуры. С 1 по 4 марта температура воздуха будет постепенно повышаться, и к 4 марта воздух днем прогреется до 20-23 градусов тепла. В эти дни преимущественно будет сухая погода, в отдельных районах Узбекистана 1 марта днем и в ночь на 2 марта ожидается небольшой дождь.Об этом сообщили в пресс-службе Узгидромет.С 5 марта погода ухудшиться. По республики пройдут дожди, возможны грозы, местами сильный порывистый ветер и понижение температуры до средних значений для текущего месяца.До конца месяца синоптики обещают характерную для марта неустойчивую погоду. Возможны резкие колебания температуры, периоды сильных потеплений сменятся периодами резких похолоданий, иногда дождь может переходить в снег, ночная температура будет понижаться до отрицательных значений.За последние 50 лет самым холодным был март 1972 года, когда даже в третьей декаде марта температура в ночные часы понижалась до 10-15 градусов мороза.В последние годы март в Узбекистане стал теплее. Марты 2008, 2016, 2018 годов вошли в тройку самых теплых за все годы наблюдений. А в самые теплые мартовские дни температура повышалась до 30-32 градусов тепла, на юге местами до 35-37 градусов.Март в Узбекистане – самый осадочный месяц в году и по количеству осадков, и по числу осадочных дней. В среднем, не считая северных районов и пустынной зоны, в марте бывает от 10 до 15 дней с осадками.Наиболее осадочными за последние 10 лет были март 2013 года и март 2014 года. В эти годы дожди в первой декаде с переходом в снег выпадали часто, временами они были сильными, и их месячное количество доходило до полутора — двух месячных норм.Самым снежным за последние 25 лет был март 1998 года, когда снежный покров в Ташкенте наблюдался в течение 9 дней, а его максимальная высота составила 22 см.Читайте также:Европа "дожигает" последний газ: что ждет Узбекистан?Казахстан одобрил российскую вакцину "Спутник М"

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