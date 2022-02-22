https://uz.sputniknews.ru/20220222/kazaxstan-odobril-rossiyskuyu-vaktsinu-sputnik-m-22902308.html

Казахстан одобрил российскую вакцину "Спутник М"

Казахстан одобрил российскую вакцину "Спутник М"

Казахстан стал первой страной, одобрившей российскую вакцину, предназначенную для несовершеннолетних.

2022-02-22T13:41+0500

2022-02-22T13:41+0500

2022-02-22T14:51+0500

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ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Министерство здравоохранения Казахстана разрешило использовать российскую вакцину "Спутник М" для подростков в возрасте 12-17 лет в качестве профилактики от COVID-19.Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)."В итоге Казахстан стал первым зарубежным государством, одобрившим применение "Спутника М", — отмечается в сообщении.Минздрав России 24 ноября 2021 года зарегистрировал первую отечественную вакцину для подростков 12-17 лет "Гам-Ковид-Вак М" ("Спутник-М")."Спутник М" – это двухкомпонентный препарат, аналогичный вакцине "Спутник V", основанный на той же хорошо изученной на протяжении более 30 лет и безопасной платформе аденовирусных векторов человека. Единственным отличием "Спутника М" от "Спутника V" является сниженная в пять раз концентрация аденовирусных частиц, благодаря чему подростковый иммунитет подвергается меньшей нагрузке по сравнению с применением дозировки для взрослых.Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало "Спутник М" 24 ноября 2021 года на основании клинических исследований, которые подтвердили высокий профиль безопасности и иммуногенности "Спутник М" среди подростков.В ходе исследований у участников не выявили серьезные нежелательные явления, связанные с вакцинацией "Спутником М". Результаты соответствуют данным, полученным в рамках исследований и применения препарата "Спутник V" для вакцинации взрослого населения, говорится в сообщении.Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В республике прививают в том числе "Спутником Лайт".В начале января 2022-го в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".Читайте также:Видео: станет ли "омикрон" последней волной пандемии в Узбекистане?Где лечат COVID-19 в Ташкенте — адреса поликлиник

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казахстан, вакцина