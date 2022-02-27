https://uz.sputniknews.ru/20220227/kak-pravilno-est-desert-bez-vreda-dlya-zdorovya--sovet-dietologa-23000476.html

Как правильно есть десерт без вреда для здоровья — совет диетолога

Как правильно есть десерт без вреда для здоровья — совет диетолога

По мнению диетолога, сохранить контроль над количеством съеденных сладостей поможет правильный выбор времени для десерта.

2022-02-27T09:00+0500

2022-02-27T09:00+0500

2022-02-27T09:00+0500

это интересно

десерт

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Сладости считаются не самой полезной для здоровья пищей. Как сделать употребление десерта менее вредным, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Юлия Пигарева.Сладкие десерты обычно содержат большое количество жиров и углеводов, причем "не всегда правильных", отметила заведующая отделением клинической диетологии больницы им. В.В. Виноградова, кандидат медицинских наук, врач-диетолог Пигарева. Это высококалорийные продукты, злоупотребление которыми вредит организму, добавила она.Стоит ли отказываться от шоколада во время диеты >>Сохранить контроль над количеством съеденных сладостей поможет правильный выбор времени для десерта, считает диетолог."На мой взгляд, десерт следует есть после обычной еды. Это более правильно, чем есть сладости просто так. Надо понимать, что когда вы съедаете основное блюдо, то после этого уменьшается шанс, что вы съедите большое количество десерта. Мы наедимся основным блюдом и не захотим много есть потом", — объяснила Пигарева.Состав блюда, которое будет играть роль основного, тоже имеет значение. По словам диетолога, перед сладким лакомством лучше насытиться белковой пищей в сочетании с обильным овощным гарниром."Важно выбрать правильное основное блюдо перед десертом. Современная диетология рекомендует еду из белка с гарниром из большого количества овощей, в которых есть клетчатка. После такой еды шанс съесть большое количество десерта точно будет минимальным", — уверена Пигарева.Что едят на счастье в разных странах: пять блюд >>Если употреблять сладости после белковых блюд и гарниров из овощей, то уменьшится вероятность, что они будут приводить к резким подъемам уровня сахара в крови. Соответственно, снизится риск развития некоторых заболеваний, продолжила диетолог."Такое основное блюдо снизит шанс резкого повышения уровня глюкозы в крови после десерта. Это будет хорошо, потому что сахар не даст большую нагрузку на поджелудочную железу, что снизит риск развития заболеваний из-за высокого сахара в крови", — уточнила Пигарева.Читайте также:Ароматный тертый пирог-печенье — быстрый рецепт >>Как сладкое помогает сохранить молодость женщин >>

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десерт