https://uz.sputniknews.ru/20220301/s-1-marta-afgantsam-kompensiruyut-kommunalnye-uslugi-23043659.html

С 1 марта "афганцам" компенсируют коммунальные услуги

С 1 марта "афганцам" компенсируют коммунальные услуги

В пенсионном фонде рассказали, что изменилось в пенсионном законодательстве за 2021 год, и какие перемены ждут в нынешнем году.

2022-03-01T10:58+0500

2022-03-01T10:58+0500

2022-03-01T10:58+0500

общество

пенсионный фонд

законодательство

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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. На пресс-конференции в АИМК представители пенсионного фонда сообщили об изменениях в пенсионном законодательстве за прошедший год и о нововведениях в 2022 году.На сегодняшний день число граждан, получающих пенсии и пособия в Узбекистане превысило 4 млн. или 5,6 процентов от численности населения страны.Пенсионный фонд ежемесячно выплачивает пенсии и пособия 4 039,2 тысячам граждан. За год прирост составил 5,6 процента. Таким образом, фонд ежемесячно оказывает услуги 11,5 процентам населения республики.Средний размер пенсий за 2021 год составил 922,9 тысяч сумов (рост за год 14%), а пособий – 576,9 тыс сумов ( рост – 25%).За год в пенсионный фонд от граждан поступило 237 тысяч заявлений, жалоб и обращений.Начиная с 1 марта 2022 года не работающим и не получающим пенсию лицам, участвовавшим в войне в Афганистане, полагаются компенсационные выплаты на покрытие расходов за жилищно-коммунальные услуги.Гражданам в возрасте 100 лет и старше, получающим пенсию, ежемесячно будут дополнительно выплачивать 100% базовой величины исчисления пенсии.Для увеличения охвата и эффективности государственных услуг, обеспечения учета интересов всех слоев населения с 1 июля 2022 года пенсии будут назначать только по паспорту.С 1 октября 2022 года пособия для детей с инвалидностью будут назначать без подачи заявления.Усовершенствуют также систему социальной поддержки лиц с инвалидностью, нуждающихся в постоянном уходе, особенно семей, ухаживающих за детьми.С 1 апреля 2022 года:Читайте также:В Узбекистане решено основательно поддержать лиц с инвалидностьюМинводхоз привлечет частных партнеров в 260 водных проектов

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пенсионный фонд, законодательство