https://uz.sputniknews.ru/20220221/v-uzbekistane-resheno-osnovatelno-podderjat-lits-s-invalidnostyu-22872491.html

В Узбекистане решено основательно поддержать лиц с инвалидностью

В Узбекистане решено основательно поддержать лиц с инвалидностью

Специалисты создадут электронную базу данных лиц с инвалидностью, нуждающихся в помощи. В ней будут указаны также их индивидуальные потребности.

2022-02-21T15:04+0500

2022-02-21T15:04+0500

2022-02-21T15:04+0500

общество

инвалиды

социальная поддержка

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ТАШКЕНТ, 21 фев – Sputnik. В Узбекистане поддержат людей с инвалидностью. С этой целью будет запущен специальный проект, который будет финансироваться из Пенсионного фонда и республиканского бюджета. На это направят 378,4 млрд суммов. С таким заявлением перед журналистами выступил руководитель Внебюджетного пенсионного фонда при Министерстве финансов Узбекистана Фаррух Пардаев. На встрече присутствовала и корреспондент Sputnik Узбекистан.Средства будут направлены в соответствии с указом президента Узбекистана, нацеленным на поддержку людей с инвалидностью и уязвимых групп.Напомним, согласно документу, с 1 апреля 2022 года: По словам Пардаева, Агентство развития медико-социального обслуживания вместе с Министерством здравоохранения создадут электронную базу данных лиц с инвалидностью, нуждающихся в помощи, с указанием их индивидуальных потребностей. Кроме этого, с октября 2022 года будет работать система опережающего назначения пенсий инвалидам без требования дополнительных документов от граждан.Ранее стало известно, сколько узбекистанцев получают пенсии и пособия.Оказалось, что из общего числа пенсионеров: 74,1% получают выплаты по возрасту, 9,9% — по инвалидности, 5% — пенсию по потере кормильца и 11% — социальные пособия.Читайте также:Людям с инвалидностью помогут с работой и выдадут субсидии >>Видео: как ташкентец создал текстильный бренд и обеспечил инвалидов работой >>

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инвалиды, социальная поддержка